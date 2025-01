Kallase sõnul tuleks Trumpi kaitsekulutuste tõstmise nõudmist tõsiselt võtta

Euroopa Liidu välispoliitikajuhi Kaja Kallase sõnul tuleks võtta tõsiselt USA presidendi Donald Trumpi nõudmist Euroopa Liidule, et see kulutaks rohkem oma kaitsele.

Kaja Kallas rõhutas, et Venemaa jääb veel pikaks ajaks Euroopat ohustama ning ainuke keel, mida Venemaa liider Vladimir Putin räägib, on jõu keel.

Samas lisas Kallas, et tahab uurida, kuidas kasutada veelgi enam ära Euroopa Liidus külmutatud Venemaa vara, mille kogusumma ületab 200 miljardit eurot.

"President Trumpil on õigus, kui ta ütleb, et me ei kuluta piisavalt. On aeg investeerida. Vajame investeeringuid liikmesriikidelt ja erasektorilt, aga ka ühisest Euroopa eelarvest," rääkis Kallas.