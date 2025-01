Itaalia nõuab Euroopa Liidu energiaturu ühendamist

Selle asemel, et konkureerida omavahel energiahindadega, peaksid Euroopa riigid tugevdama siseturgude integratsiooni, ütles Tajani teisipäeval Roomas toimunud vesinikuteemalisel üritusel.

Ta lisas, et ühise energiaturu loomine on nii tärkava turumajandusega kui ka arenenud majandusega riikide suurenenud konkurentsi tõttu strateegiline vajadus.

"Euroopa Liidu lahendus on ühine energiaturg, sest konkurents eurooplaste vahel on suur viga," sõnas Tajani. "Peame olema maailma tugevaimad, sest praegu on meil konkurents Põhja-Aafrikaga, Venemaaga, Hiinaga, Indiaga ning ka uute riikidega Lõuna-Ameerikas ja Aafrikas."

Tajani kommentaarid tulid pärast Donald Trumpi ametiaja algust USA presidendina. Trump kuulutas välja riikliku energiahädaolukorra, et suurendada fossiilkütuste tootmist. Trumpi eesmärk on kujundada ümber globaalsed energiaturud, märgib väljaanne.

"Me vajame turgu, mis looks ühtsed ja konkurentsivõimelised tingimused ning elektri- ja gaasihinnad," ütles Itaalia paberitööstuse assotsiatsiooni Assocarta juht Massimo Medugno Montelile. "Gaasi kasutatakse elektri tootmiseks ja see on hädavajalik neile, kes vajavad soojusenergiat, nagu näiteks paberivabrikud."

Medugno ütles, et ühine energiaturg aitaks taastada Euroopa tööstuse konkurentsivõime ja hoogustada majanduskasvu kogu piirkonnas. Ta lisas, et kui seda ei tehta, siis Euroopa riskib konkurentsivõime kaotamisega USA-le, Hiinale ja Indiale.

Euroopa Komisjon on pikka aega seisnud integreeritud elektrituru loomise eest kogu 27-liikmelises blokis. Eelmisel aastal võeti vastu uued turukujunduseeskirjad ja muudetud määrused. Siiski on Itaalia valukojad viimastel kuudel nõudnud ühtset elektrihinda kogu EL-is.

Energiakulud mõjutavad märkimisväärselt EL-i ülemaailmset konkurentsivõimet.

Mõttekoja Bruegel andmetel olid EL-i gaasi hulgihinnad USA hindadest ligi viis korda kõrgemad. Hindade erinevus tuleneb EL-i sõltuvusest imporditud fossiilkütustest, samas kui USA on energia netoeksportija.

Itaalia kannatab kõrgete energiakulude tõttu rohkem kui teised EL-i riigid ning Itaalia tööstusliidu Confindustria andmetel on riigi tööstust mõjutanud kõrged elektri hulgimüügihinnad, mis tõusid 2025. aasta alguses ligikaudu 38 protsenti, olles keskmiselt 150 eurot megavatt-tunni eest.

Samal ajal moodustab gaasiküttel töötav elektritootmine 42 protsenti Itaalia tootmisest.

Kõrged elektrihinnad ja suur sõltuvus gaasist on "hädakarje", ütles Confindustria energiavaldkonna delegaat Aurelio Regina esmaspäeval Itaalia parlamendi kuulamisel.

"Me ei oota 2025. aastal olulisi parandusi ja seetõttu peame töötama seni, kuni tuumaenergia muutub võimaluseks Itaalia energiatootmises. Uue põlvkonna tuumaenergia ei ole tõenäoliselt saadaval enne 8–10 aastat," lisas Regina.