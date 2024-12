Elektrimüüjad: merekaabli purunemine toob kaasa kõrgemad elektrihinnad

Alexela energiamüügi valdkonna juht Tarmo Kärsna rääkis ERR-ile, et ühenduse katkemise tagajärjel ei kalline juba sõlmitud fikseeritud hinnaga elektripaketid, küll aga kallinevad tulevased fikseeritud hinnaga lepingud ning elektri börsihind. Kärsna märkis, et börsihind sõltub väga palju ilmast ning et tuulevaiksete ja külmade ilmade korral võib hind olla 15–20 protsenti kallim.

"Esmaselt saavad mõju tunda börsipaketil olevad inimesed, kuna see sõltub tarbimisnõudlusest. Suur osa tootmisest on teisel pool lahte ja läbilaskevõime on väiksem," ütles Kärsna. Ta lisas, et pärast kaabli purunemist kasvas hinnavahe Soome ja Eesti vahel hüppeliselt.

Kärsna tõdes, et raske on öelda, kui palju fikseeritud hinnaga pakett kallimaks läheb, kuna hinnale avaldavad mõju mitmed komponendid. Küll aga mõjutab hindasid tarbijale Eleringi otsus riskimaandamise osas, ütles ta.

"Mida me nägime eelmise Estlinki rikke puhul, on siis Eleringi poolt pakutud riskimaandamisteenus hindade osas – kas nad jätavad selle enda kanda või kantakse see üle turuosalistele ja läbi selle tarbijani. Eelmise rikke puhul nähti, et see rike oli määramatu jõud ja tarbijad pidid selle hinnavahe ise kinni maksma. Täna Elering veel seda otsust teinud ei ole."

Kärsna märkis, et börsihind sõltub väga palju ilmast ning et tuulevaiksete ja külmade ilmade korral võib hind olla 15–20 protsenti kallim. "Kui on soe ja tuuline ilm, siis on ka elektri hinnad soodsamad, sest seda tootmisvõimsust on ka Eestis. Aga kui tulevad külmad tuulevaiksed ilmad, kus taastuvenergia tootmist Eestis on vähe, siis tol hetkel me oleme palju importinud Soome poole pealt, siis kindlasti ka börsihind tõuseb."

"Enefit Power on kinnitatud, et nende jaamad on valmis turgu toetama, aga tänu CO2 maksustamisele on turule sisenemise hind oluliselt kõrgem kui see siiamaani on olnud," täheldas Kärsna.

Ka Elengeri juht Margus Kaasik ütles, et juba sõlmitud fikseeritud paketi hind ei muutu, kuid börsihind ja tulevased paketid lähevad kallimaks. Täpseid hindu on tema sõnul keeruline prognoosida.

"Olemasolevad fikseeritud hinnaga lepingud peaksid toimima nii edasi nagu nad toimivad," ütles Kaasik. "Vähemalt normaalsete elektrimüüjate puhul. Võimalik, et on ka mittenormaalseid. Aga üldjuhul nad ikkagi peaksid jääma niimoodi toimima nagu nad on sõlmitud. Aga uued lepingud kindlasti võtavad juba arvesse selle, et kaabel on katki ja siin turuhinnad tänu sellele veidikene kõrgemad on prognoositud."

"Me oleme sarnases olukorras, mis möödunud kevad-suvel oli," märkis ta.

Eesti Energia analüüsi hinnangul on Estlink 2 lõhkumise tulemusel elekter Eestis järgmisel aastal 10–15 eurot megavatt-tunni kohta kallim.

Eesti Energia energiakaubanduse ja portfellijuhtimise direktor Armen Kasparov ütles, et võrreldes Estlink 2 eelmise katkestusega pakub nüüd tuuliste ilmadega leevendust Enefit Greeni Sopi-Tootsi tuulepark.

Eleringi juhatuse liige Erkki Sapp ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kui tuua võrdlus eelmise Estlink 2 avariiga, siis tõuseb elektrihind ligi 10 protsenti.

"Rike suurendab küll riski, et Eesti hinnapiirkonna elektrihind on kallim kui ta oleks olnud koos Estlink 2-ga. Tuues paralleele jaanuarist septembrini kestnud Estlink 2 avariiga, siis antud juhul elektritarbijate lõpphind tõusis circa 10 protsenti," lausus Sapp.

Ökonomist Kaspar Oja: kaabli purunemine toob majapidamistele ligi kuus protsenti kallima elektri

Ökonomist Kaspar Oja hinnangul toob kaabli purunemine tarbijale ligi kuueprotsendise hinnatõusu ning kui kaabel on tööst välja prognoositud seitse kuud, siis on selle mõju majandusele ligi 105 miljonit eurot.

Oja ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kui kanda kogemus üle eelmisest kaabli purunemise juhtumist, siis see efekt on ligi 22 eurot megavatt-tunni kohta. "Aga siin peab arvestama, et see hinnang on väga sõltuv sellest, milline täpselt tuleb ilm, millised on maailmaturul hinnad ja kui kindel on meie seadmete töökindlus," lisas ta.

"Arvestades, et see kaabel on tööst väljas seitse kuud, toob see umbes 105 miljonit eurot kulu majandusele," sõnas Oja. "Majapidamiste puhul elektri arvet tõstab see keskeltläbi kuus protsenti. Aga see võtab arvesse, et osa inimesi kasutab fikseeritud hinnaga lepinguid, neil kohe hinnad ei tõuse. Samuti elektriarvest küllaltki suur osa on igasugustel teistel kuludel, mis ka nii kiiresti ei tõuse."

Oja täpsustas, et 105 miljonit oleks lisakulu seitsme kuu peale kokku. "Ühe suvekuu kohta tähendaks see 12 miljonit eurot, kui peaks edasi liikuma sügiskuudesse, siis sügiskuudes umbes 15 miljonit eurot," lisas ta.

"Nende hinnangute puhul peab arvestama, et need on tuletatud eelmise rikke pealt ja võtavad arvesse keskmist olukorda ja praeguseid maailmaturu energiahindasid. Kui need muutuvad või on ilmaolud väga erinevad eelmisest aastast, siis võivad need hinnangud ka teistsugused olla," ütles Oja.

Eksperdid: Estlink 2 purunemise tõttu võivad regionaalsed elektrihinnad hüppeliselt tõusta

Soome ja Eesti vahelise 650-megavatise võimsusega Estlink 2 elektrikaabli katkestuse tõttu võivad regionaalsed elektrihinnad hüppeliselt tõusta, ütlesid eksperdid energeetikateemalisele väljaandele Montel.

Ekspertide sõnul võib katkestuse mõju lähinädalatel süveneda, eriti kui temperatuur langeb.

Väljaanne märgib, et kaabli purunemise tõttu tõusid hinnad Balti regioonis teatud tundidel tasemele 220 eurot megavatt-tunni eest, kuid Soome hindadele katkestus olulist mõju ei avaldanud.

Fingridi esindaja Arto Pahkin ütles Montelile, et kuigi Estlink 2 kaablit kasutati peamiselt elektrienergia tarnimiseks Soomest Eestisse, oli külmaperioodidel kaablil oluline roll ka Soome suure elektrinõudluse teenindamisel. Ta lisas, et seetõttu võib rike tekitada ka Soomes hinnatõuse, eriti kui temperatuurid peaksid jaanuaris prognoosi kohaselt langema.

Väljaanne märkis, et selle aasta 4.–6. jaanuaril importis Soome Estlink 2 ja Estlink 1 kaudu kuni 856 megavatti elektrit.

Monteli analüüsijuht Ljubov Cherney täheldas, et Estlink 2 purunemise tõttu võivad hinnad nii Soomes kui ka Eestis tõusta, eriti kui tuuleenergia tootmine on väike. Eelmisel kolmapäeval tõusid Soome elektrihinnad madala tuuletootmise tõttu 500 euroni megavatt-tunnist, vaatamata sellele, et riigi teised tootmisallikad ja ülekandeühendused olid võrgus.

Eesti põhivõrguettevõtja Eleringi pressiesindaja ütles Montelile, et merekaabli katkestus võib lähikuudel tõsta elektrihindu kõigis Baltimaades, eriti kui taastuvenergia tootmine on madal.

Pärast Estlink 2 purunemist suurenesid ka elektrivood Rootsist Leetu 700-megavatise Nordbalti ühenduse kaudu, ütles Modity analüütik Kruno Kuljis.