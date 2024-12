Analüütik: talv toob Euroopas kõrgeid elektrihinna tippe

"Madal päikeseenergia toodang on praegusel aastaajal tüüpiline, vähene tuul ja külm temperatuur aga suurendavad nõudlust," rääkis Montel Analyticsi analüütik Benjamin Wrigley.

Mitmed sarnaste elektriportfellidega Euroopa riigid sõltuvad samal ajal elektriimpordist, mille tõttu on riikide elektrihinnad tavapärasest rohkem korrelatsioonis, rääkis Wrigley. "Siis hakkame nägema omamoodi pakkumissõda erinevate riikide vahel piiriüleste elektrivoogude võimsuse ja impordi pärast."

"Eeldame, et päikese- või tuuleenergiavaesed perioodid on kõige rängemad jaanuari lõpus ja veebruari alguses, nii et talv on alles algamas," lisas Wrigley.

Euroopa suurimal energiaturul Saksamaal saavutas elektri börsihind neljapäeval kahe aasta kõrgeima päeva keskmise taseme – 395,34 eurot megavatt-tunnist. Kell 17 kuni 18 maksab Saksamaal elekter 936,28 eurot, mis on riigi 18 aasta kõrgeim tase.

Samal ajal on Hispaanias elektri keskmine hind neljapäeval 146,67 eurot, mis on viimase 21 kuu kõrgeim tase. Itaalia tunnihind saavutas kolmapäeval kahe aasta kõrgeima taseme – päeva keskmine hind oli 182,12 eurot megavatt-tunnist. Prantsusmaa päeva keskmine elektrihind neljapäeval saavutas 21 kuu kõrgeima taseme – 173,13 eurot.

Neljapäeval tõusis Eestis elektri hind 542 euroni, päeva keskmine oli 154 eurot megavatt-tunnist. Päev varem oli päeva keskmine elektri hind 223 eurot. Jaanuaris tõusis keskmine elektri hind Eestis 890 euroni, õhtul kella 19-20 vahel oli hind lausa ligi 1900 eurot megavatt-tunnist.

"Hiljutised hinnatõusud on tingitud mitmest tegurist – külmast ilmast tingitud suur nõudlus, madal tuuleenergia tootlus ja streigid Prantsusmaal," ütles Icise Euroopa elektrienergia vanemanalüütik Luca Urbanucci.

Teisipäeval toimunud streigid kahes Prantsusmaa tuumareaktoris vähendasid võimsust 1,6 gigavati võrra. "Tegemist ei ole siiski struktuursete muudatustega Euroopa elektrituru põhialustes," lisas Urbanucci.

Üks Hispaania kaupleja juhtis tähelepanu ka turuosalistele, kes kasutasid ära suurenenud võrkudevahelist nõudlust. Tema sõnul kärpis Hispaania piiriüleseid võimsusi. Ta lisas ka, et tõenäoliselt langevad hinnad järgmisel nädalal, kuna tuule võimsus kogu Euroopas suureneb.

Samuti mõjutavad elektriturgu ka gaasihinnad, ütlesid turuosalised.

"Lõppkokkuvõttes – Euroopa elektrihindade peamiseks mõjutajaks ülejäänud talvel on gaasihinnad, mis 2025. aasta esimeses kvartalis on praegu umbes 65 protsenti kõrgemad kui 2024. aasta esimeses kvartalis," ütles Urbanucci. "See tähendab, et esimese kvartali elektrihinnad tõusevad aastatagusega võrreldes umbes 35–50 protsenti sellistes riikides nagu Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa."