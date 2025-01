Tapa-Narva raudteelõigu remondi lõppedes muutub rongiliiklus kiiremaks

Tapalt Narvani on 132 kilomeetrit raudteed. Praegu on seal rongide kiirus 120 ja kohati isegi 135 kilomeetrit tunnis. Selleks, et rongid kiiremini liikuda saaksid, tuleb mitu kõverat lõiku sirgemaks ehitada ja mõnel raudteelõigul isegi killustik ja liiprid välja vahetada. Paralleelselt hakatakse Narva ja Tapa vahelist raudteed elektrifitseerima, ehitatakse kontaktvõrk ja alajaamad ning uus juhtimissüsteem. Uus taristu ja elekter tõstavad reisirongide kiirust kuni 160 kilomeetrini tunnis.

"Selle kiiruse realiseerimine, peatusest kiirendamine on elektrirongidel palju võimekam võrreldes diiselrongidega. See võimaldab tegelikult sõiduaega vähendada ja raudtee reisirongiliiklus peaks muutuma konkurentsi mõttes maanteeliiklusega oluliselt kiiremaks," ütles Eesti Raudtee tehnikadirektor Arvo Smiltinš.

Rekonstrueerimistööde ehitushanked on lõpusirgel ja ehitus algab juba sel kevadel. Eesti Raudtee lubab ehitada nii, et reisirongiliiklust võimalikult vähe segada.

"Suuremad tööd ikkagi on meil suveperioodil võimalik teha ainult. Aga üldiselt me püüame ka väga palju töid teha öisel ajal," ütles Smiltinš.

Tapa ja Narva vahelise raudteelõigu rekonstrueerimistööd on suur katsumus Elronile. Tallinna ja Narva vahet sõidab viis rongi päevas, mullu kasutas idasuunalist rongiliiklust üle pooleteise miljoni reisija. Ehitustööde alguspäeva pole veel teada, kuid liiklust hakatakse sulgema lõigukaupa. Kõigepealt läheb kinni Tapa ja Rakvere vaheline lõik, reisijad läbivad selle vahemaa Elroni bussidega.

"Viime nad esialgu rongiga sinnamaani, kuhu üldse rong saab sõita ja siis sealt istub inimene ümber asendustranspordi peale. Näiteks Tapalt Rakveresse sõidab bussiga ja Rakveres istub uuesti rongi peale ja sõidab rongiga Rakverest Narva. Aga selline skeem hakkab mõjutama tõenäoliselt ainult, kas hommikul kõige esimest väljumist või siis õhtul kõige viimast väljumist, mis tähendab, et ülejäänud päeva ajal peaks liiklus olema normaalne," rääkis Elroni liikluskorraldusjuht Margus Õun.

Elron on varemgi asendusbusse kasutanud, kuid mitte sellises mahus.

"Mitte kunagi varem ei ole sellises mahus remonditöid korraga käsil olnud, seega on äärmiselt keeruline aasta," sõnas Õun.

Elron lubab reisijaid muutustest võimalikult vara teavitama hakata. Narva ja Tapa vahelise raudteelõigu elektrifitseerimis- ja remonditööd maksavad ligi 100 miljonit eurot ja kõik peaks valmis saama 2027. aasta sügiseks.