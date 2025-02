Rongipiletite hinnatõus tabab valusamalt Rakverre, Türile ja Jõgevale sõitjaid

Elroni esialgse plaani kohaselt oleks rongisõit pidanud kallinema juba veebruarist, kuid lükkusid pealinnaga peetud vaidluste tõttu kuu võrra edasi.

Kui varem oli rongipilet kallim vaid juhul, kui see osteti piletimüüja käest, siis nüüd tuleb arvestada ka väljumisaegadega. Teisipäevast neljapäevani on sõit soodsam, nädalalõputi ning hommikustel ja õhtustel tipptundidel tuleb sõidu eest rohkem raha välja käia.

Kõige rohkem, ligi neljandiku võrra võibki kallineda Rakvere pilet, Türile sõit läheb kallimaks 16 ja Jõgevale15 protsenti. Tallinnast Tartusse sõit võib maksimaalselt kallineda 10 sendi võrra.

"Tartu liini puhul me oma hindade puhul jälgime ka seda, mis laiemas plaanis transporditurul toimub. Hinnad on juba natukene üle bussi hindade. Hea küll, rong on mugavam, ruumikam, aga me peame üsna täpselt jälgima ka seda, mis turul toimub," selgitas Elroni pressiesindaja Kristo Mäe.

Rakvere hinnatõusu põhjendab Elron samuti bussiturul toimuvaga, praegu on bussipilet rongi omast kallim. Mäe sõnul eeldab riik rongifirma omanikuna, et Elron teeniks võimalikult palju omatulu.

"Omaniku poolt on meile antud ootus võimalikult hästi saada piletiraha eest rongiteenuse finantseeerimisega hakkama," ütles Mäe.

Regionaalminister Piret Hartman selgitas Tartu liini olematut hinnatõusu raudteeremondiga, mis on vähendanud märgatavalt sõitjate arvu. Samas Jõgevale sõitjaid remont ei mõjuta.

"Kui me räägime sellest hinnatõusust, mida Elron on kehtestanud, siis me räägime tihti ka alla eurosest hinnatõusust või eurosest hinnatõusust. Kui seni on pilet olnud 5.50, siis me räägime kuuele eurole või seitsmele eurole tõusust. Protsentides on see tõesti päris kõrge tõus, aga kui me räägime hinnast, siis võib-olla see suhtumine on pisut teine," rääkis Hartmann.

28. veebruaril 10-eurose piletiga Ketlinile tuli uudis hinnatõusu kohta üllatusena. "See 10 eurot ongi normaalne. Kui see kallimaks läheb, siis edasi-tagasi on juba odavam päevapilet osta," tõdes ta.

Nii Kadrinasse sõitnud Ly kui ka Püssi läinud Georg kinnitasid, et hinnatõusu tõttu nad rongisõidust ei loobu.

"Ma ei tea, see on mu ainukene võimalus headel aegadel minna, nii et ma ei tea, milline see lagi oleks," sõnas Georg.

Ministri sõnul sel aastal rongisõit rohkem kallineda ei tohiks, küll aga ei saa seda välistada edaspidi.