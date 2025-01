Sooja talve tõttu on metsamaterjali kogumine keeruline

Kuna riigimetsa paljudel väljavalitud raielankidel pole praegu võimalik suurte masinatega töötada, siis selleks, et varustada lepingupartnereid metsamaterjaliga ja täita raiemaht, tuleb riigimetsa majandamise keskusel (RMK) leida kuivema pinnasega lanke.

"Me oleme praegu suure osa oma esialgsest raieplaneeringust pidanud ära muutma. Me oleme valinud välja sobilikud langid. Oma ülestöötajatele oleme pannud südamele seda, et kokkuveoteedel ja raielankidel oleks teed korralikult tugevdatud raiejäätmetega, püüame, kui meil võimalus on, lühendada kokkuveotee pikkusi ja opereerida väiksemate kogustega, et nii oleks kahju metsatöödel sellele pinnasele minimaalsem," rääkis RMK kagu regiooni varumisjuht Arvo Lind.

Kui riigimetsas on võimalik lanke valida vastavalt asukohale, siis erametsa omanikul tavaliselt seda võimalust ei ole.

"Erametsas on selline probleem, et meil ei ole nii nagu riigimetsas, et on olemas teedevõrgustik ja see raiekoht asub kuskil tee ääres. Valdavalt on ikkagi niimoodi, et sinna metsa sa jõuad üle põllu, üle heinamaa ja mis veel eriti oluline – üle naabri maa. Sa pead arvestama kõigega, et sa kuskil talivilja ära ei sõku või naabrimaad ära ei songi. Tegelikult erametsas on raiete korraldamine oluliselt keerulisem kui riigimetsas," tõdes Võrumaa metsaühistu tegevjuht Erki Sok.

Metsamehed siiski loodavad, et plaanitud tööde tegemiseks saabuvad ehk ootatud miinuskraadid.