Merz hoiatas Hiinasse investeerivaid ettevõtteid

"Ma ütlen kõigile Saksamaa majanduse esindajatele, et otsus Hiinasse investeerida on otsus, mis sisaldab suurt riski," märkis paremtsentristliku Saksa Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) juht Merz Merz pärast poliitikakõnet, milles ta propageeris Berliini aktiivsemat rolli rahvusvahelisel areenil.

"Minu südamlik palve kõigile ettevõtjatele... Piirata võetavat riski, et vältida enda ettevõtte ohtu seadmist, kui see vallandab kohese mahakandmise," vahendas väljaanne Financial Times (FT) Merzi sõnu.

Merz rõhutas, et Berliin ei aita ettevõtjaid, kui nad on sunnitud Hiinas oma investeeringud maha kandma.

CDU juht tõdes, et Hiina on osa autokraatiate teljest, mis ei järgi lääne õigusriigi standardeid.

FT märkis, et sellised Saksa suurettevõtted nagu Volkswagen ja BASF, aga ka väiksemad kontsernid sõltuvad suuresti Hiinast kui eksporditurust ja tootmisbaasist.

Saksamaa otseinvesteeringud Hiinasse kasvasid eelmisel aastal järsult vaatamata sotsiaaldemokraadist liidukantsleri Olaf Scholzi hoiatustele, milles ta väljendas kasvavat muret Hiina turu pärast.

Selle tulemusena puutuvad Saksa ettevõtted kokku potentsiaalsete geopoliitiliste pingetega Pekingi ja lääne vahel, mis on muutunud teravamaks pärast Donald Trumpi naasmist sel nädalal Valgesse Majja. USA president ütles teisipäeval, et kavatseb alates 1. veebruarist kehtestada Hiina impordile 10-protsendise tollimaksu.

"Kui võtate selle riski, peate olema valmis suurteks vapustusteks. Olen rääkinud paljude väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ning ka väga suurte ettevõtetega," rääkis Merz. "Kui riskite ja peate need investeeringud maha kandma, siis palun ärge mingil juhul tulge riigilt abi küsima," lisas ta.

Merz lubas aktiivsemat välispoliitikat

Merz ütles, et kui ta valitakse kantsleriks, uuendab ta Saksamaa suhteid oma EL-i partnerite, sealhulgas Prantsusmaa ja Poolaga, ning loob ka USA-ga pragmaatilise ja romantiseerimata suhte.

"Olen propageerinud seda, et me teeksime siin Euroopas oma kodutöö, pidades silmas Donald Trumpi ametisse naasmist, mitte jääma istuma nagu jänes mao ees," ütles Merz. "Kui tahame, et meid võetaks tõsiselt kui võrdseid, peame eurooplastena võtma vastutuse oma julgeoleku eest," lisas ta.

Merz ütles, et selline strateegia tähendab kogu Euroopa Liitu hõlmava lähenemisviisi kasutuselevõttu sõjalise võimekuse suurendamiseks relvade standardiseerimise ja suurhangetel saadava mastaabisäästu kaudu.

Küsimusele Trumpi nõudmise kohta, et NATO tõstaks oma kaitsekulutuste taseme kahelt protsendilt viiele protsendile sisemajanduse koguproduktist (SKP), vastas Merz, et Saksamaa seab tema juhtimisel eesmärgiks kulutada üle kahe protsendi.

Samas lisas ta, et ka EL-i liikmed peavad muutuma efektiivsemaks ja oma raha eest rohkem saama.

Scholzi koalitsioon varises novembris kokku, peamiselt mure tõttu, mis puudutas Saksamaa tohutute kaitseinvesteeringute vajaduste rahastamist ja toetust Ukrainale.

Saksamaad piirab rahaliselt põhiseaduslik võlapidur, mis ohjeldab laenuvõtmist.

Vaidlus vallandas ennetähtaegsed üldvalimised, mis toimuvad 23. veebruaril. Küsitlused näitavad, et Merzi partei CDU võidab umbes 30 protsendi häältega, edestades parempopulistlikku Alternatiiv Saksamaale (AfD), mis kogub umbes 20 protsenti häältest.

Merz on lubanud Scholzi koalitsioonivalitsust iseloomustanud sisetülidele lõpu teha, luues kantsleriameti juurde riikliku julgeolekunõukogu, mis hakkab tegelema välispoliitika- ja julgeolekuteemadega.

Merz ütles ka, et Ukraina peab võitma sõja Venemaa vastu, kuid Saksamaa ei tohi saada sõja osapooleks. Ta lisas, et Berliin peab seetõttu jätkama Kiievi rahalist ja sõjalist toetamist.

"Me seisame silmitsi ei rohkema ega vähemaga kui revanšistliku, antiliberaalse riikide teljega, mis püüab avalikult konkureerida liberaalsete demokraatiatega," ütles Merz.