Nädalavahetus on sajune ja tuuline

Nädalavahetusel on ilm pilvine, sajune ja tuuline.

Laupäeva öö on pilves. Pärast keskööd jõuab saartele vihma- ja lörtsisadu, mis levib hommikuks üle maa. Kesk-ja Ida-Eestis tuleb sekka ka lund. Puhub valdavalt lõunatuul 5 kuni 14, iiliti 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Hommikul sajab paljudes kohtades vihma ja lörtsi, Ida-Eestis ka lund. Lõuna- või edelatuul puhub 5 kuni 14, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Sooja on kuni 4 kraadi. Ida-Eestis on teed libedad.

Päev on pilves ja üksikute selgimistega ning tihedam sadu taandub ennelõunal itta. Õhtul jõuab Liivi lahe ümbrusse uus sajuala, mis laieneb üle maa. Sajab vihma, ida pool ka lörtsi. Puhub lõuna- või edelatuul 5 kuni 13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 5 kraadi.

Pühapäeva öö on vihmane ja lörtsine. Päev on sajuta, kuid õhtu toob mitmele poole Lõuna-Eestisse taas vihma. Öösel on kuni +4, päeval kuni +6 kraadi.

Vihma, lörtsi ja lund jagub ka esmaspäeva öösse ja päeva esimesse poolde, mil sajab just peamiselt Kesk-ja Ida-Eestis. Keskmine õhutemperatuur jääb +1 ja +2 kraadi juurde.

Sadusid jagub ka teisipäeva ja kolmapäeva ja õhk püsib talve kohta soe.