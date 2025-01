USA senat kinnitas immigratsioonivastase Kristi Noemi julgeolekuministriks

Senat kinnitas Noemi ametisse 59 poolthäälega, tema vastu hääletajaid oli 34, vahendas Telegraph.

Pärast hääletust tänas Noem sotsiaalmeedia vahendusel president Donald Trumpi usalduse eest ning lubas töötada selle nimel, et Ameerika taas turvaliseks muuta.

Eelmisel nädalal toimunud kuulamisel ütles Noem, et tema prioriteet on USA lõunapiir ning riigil on vastutus kindlustada oma piiri nende eest, kes neile kahju teevad. Ametisse kinnitamisel lubas Noem tagada piirivalvuritele kõik vajalikud vahendid ja ressursid, et seda eesmärki ellu viia.

Üks Trumpi presidendikampaania põhilubadusi oli USA-st massiliselt ebaseaduslikke immigrante välja saata. Üks nüüd Noemi haldusalasse jäävaid asutusi on ka föderaalne eriolukordade amet (FEMA), mille Trump on soovitanud laiali saata.

Eelmisel aastal pälvis Noem tähelepanu sellega, kui kirjeldas oma raamatus, et lasi maha oma 14-kuulise perekoera, keda tema sõnul polnud võimalik õpetada ning kes ohustas kõiki, kellega kokku puutus.