Kohus mõistis Tallinnas inimese surnuks sõitnud juhi kaheksaks aastaks vangi

Kohus otsustas veel, et lisakaristusena tuleb Drušljakilt ära võtta mootorsõiduki juhtimise õigus kaheks ja pooleks aastaks.

Süüdistuse kohaselt juhtis Drušljak 2024. aasta 18. aprillil Laagna teel autot joobeseisundis, ületas lubatud sõidukiirust ja põhjustas keelava fooritule ajal ülekäigurada ületanud naise surma.

Kohtu hinnangul on süüdistatava rikkumised põhjustanud inimese surma. Mehel tuvastatud joobe tõttu ei olnud ta võimeline sõidukit ohutuks liiklemiseks vajalikul määral suunama ja liiklusolukordadele piisavalt kiiresti ning õigesti reageerima, mistõttu ei tulnud ta toime sõiduki valitsemisega. Samuti mõjutas tema võimet autot juhtida lubatud sõidukiiruse ületamine. Selle tagajärjel sõitis süüdistatav otsa jalakäijale.

Kohus tuvastas, et Drušljaki auto kiirus oli jalakäijale otsasõidu hetkel 130 km/h.

Tuvastatud on, et Drušljak oli eelnevalt tarvitanud narkootilisi aineid ja tarbinud alkoholi. Tema alkoholijoove oli võrdlemisi suur ja samuti esines joove keelatud ainete tarvitamisest. Drušljaki ütlustest nähtus, et ta sai aru, et ei peaks joobe tõttu sõidukit juhtima.

Arvestades süüdistatava süü suurust, karistust raskendavate asjaolude puudumist ning karistust kergendavat asjaolu (süüdistatav kahetses tegu ja vabandas kannatanute ees), süüdistatava isikut iseloomustavaid andmeid, siis on kohtu hinnangul süü suurus selline, et karistuse peab mõistma üle keskmise määra (7,5 aastat) ja karistuseks mõisteti kaheksa aastat vangistust.

Menetluskuludena mõisteti Dmitri Drušljakilt välja kokku 5723,55 eurot.

Lisaks mõisteti kannatanute kasuks välja nende õigusabikulud summas 4154,10 eurot.

Kohtuotsus ei ole jõustunud. Otsuse peale võib esitada apellatsiooni Tallinna ringkonnakohtule 30 päeva jooksul.