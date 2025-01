Tallinn peab pealinlaste tasuta rongisõidu jätkumiseks leidma 600 000 eurot

Tallinn on juba aastaid linnarahva rongisõidu pealinna piirides kinni maksnud ning kehtiv leping lõpeb 2. veebruaril. Nüüd, vahetult enne uue lepingu sõlmimist, tõstab Elron piletihindu.

"Meil on kokku lepitud konkreetne arv reise, mis ühe reisija arvestuses hinna sisse arvestatakse. Meil on arvestatud, et see ülempiir, mille eest me linnale arve esitame, on 20 korra reis, ja kui inimene reisib 30 korda, siis 10 korra eest me linnalt enam raha ei küsi," ütles Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem.

Kui praegu maksab esimeses tsooni ehk Tallinna sisene rongipilet 1.80, siis edaspidi tuleb selle eest välja käia 2.20. 22-protsendist hinnatõusu põhjendas Elroni juht Betlem nii: "Inimene seda 40-sendist mõju tajub vähem, kui näiteks oleksime tõstnud Tallinna-Valga piletihinda, kus me räägime juba eurodest iga hinnatõusu protsendi puhul."

Tallinna linnale aga tähendab eesootav hinnatõus ligi 600 000-eurost lisakulu, nii suure summa leidmine pärast linnaeelarve kinnitamist on abilinnapea Kristjan Järvani sõnul pea võimatu.

"Need võimalused on väga piiratud. Kas kaob tasuta ühistransport Tallinna elanikele rongis või siis me võtame katteta kohustused endale ja esimese lisaeelarve raames üritame leida sellele katet, mis tähendabki kärpeid," lausus Järvan.

"Me hüvitame tallinlastele rongisõidu linna piires ka edaspidi. Transpordivaldkonna abilinnapea on kuidagi tekitanud tunde, et võib-olla Tallinn sellest loobub – ma kinnitan, et me hüvitame seda ka edaspidi," ütles Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski.

Järvanile jääb arusaamatuks, miks puudutab piletihinnatõus vaid pealinlasi, aga mitte Tallinna lähivaldu. Betlemi sõnul soovisid nad tõsta hindu ka teistes tsoonides, vastav teade saadeti juba detsembri alguses omavalitsustele, kuid see jäi regionaalministeeriumi veto tõttu ära. Minister Piret Hartman põhjendab seda otsust sooviga kehtestada Harjumaal ühtne pilet nii rongis kui ka bussis.

"Tänane olukord on selline, et rongipileti hind on kõrgem ja bussipileti hind on madalam. Mis tähendab seda, et kui me soovime ühte hinda, siis me peame kas ühte alandama või teist tõstma," lausus Hartman.

Kumb valik langetatakse, on Hartmani sõnul veel lahtine. Minister lisas, et pärast hinnatõusu hakkab Tallinna rongipilet maksma täpselt sama palju, kui maksavad praegu mittetallinlased pealinnas sõites.