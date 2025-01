Vare: Läänemerel on vaja suuremat patrullimist

Malta lipu all sõitva Bulgaaria laeva Vezheni omanik tunnistas võimalikku osalust Läti sidekaabli lõhkumises. Omaniku sõnul polnud see pahatahtlik. Rootsi prokuratuur on aga juba algatanud sabotaažikahtluse tõttu eeluurimise ja kahtlustatav laev on kinni peetud.

"Teame Venemaa sabotaažiohust Rootsi ja teiste riikide vastu. Mis selle konkreetse ja teiste juhtumite puhul tegelikult toimus ja kes vastutab, on küsimused, mille juurde peame naasma," sõnas Rootsi justiitsminister Gunnar Strömmer.

Julgeolekuekspert Raivo Vare ütles, et selliseid juhtumeid pole alati võimalik juriidiliselt korrektselt tõestada, kuid vaatamata sellele ei tohiks tegelikkuse eest silma kinni pigistada.

"Mis juhtus? Ta komistas kolm korda mu rusika otsa ja pärast veel neli korda neeruga noa otsa - see on sama ooper. Ei ole süüdlasi. Kui me ei saa süüdlasi kindlaks teha, siis me peame ikkagi navigatsiooni kindlustama ja me peame tegelikult ka samal ajal midagi ette võtma kas või selle sama navigatsiooniga, et ei juhtuks, et me jääme maailmast äralõigatuks. Selleks tuleb resoluutsemaid meetmeid rakendada," sõnas Vare.

Endise Rootsi kaitseväelase Joakim Paasikivi sõnul on hübriidsõda nagu tavaline kuritegevus. Ükskõik, kui palju suurendada politsei kohaolu, täielikult seda välja juurida pole võimalik. Tihedamatel patrullidel ja NATO missioonil on loomulikult mõju, nii nagu ka sanktsioonidel ja keskkonna- ja litsentsikontrollidel.

Vare nõustus, et suuremat patrullimist on vaja. Samuti tuleks kiiremas korras muuta mereõigust. Läänemere kaablite täielikuks jälgimiseks puudub meil aga ressurss, mistõttu oleks Vare arvates mõistlik aeg-ajalt ka asümmeetriliselt vastata.

"Näiteks panna Taani väinad mõneks ajaks kinni kõikidele sellistele laevadele. Põhimõtteliselt ükski laev ei käi ja kogu lugu. Mõnda aega käi ja siis hakkavad teised ka muretsema, hakkavad nii organisaatorid tagasi hoidma, aga hakkavad ka omanikud, reederid mõtlema," ütles Vare.

Soome otsustav käitumine möödunud kuul, kui arestiti Estlink 2 lõhkunud naftatanker, andis Vare sõnul tõenäoliselt julgust ka rootslastele. Pole välistatud, et venelased testisid, kas rootslased vastavad samamoodi.

"Torm oli ju mitmes kohas, oleks võinud Soome vetes ka proovida, aga millegi pärast tehti seda Rootsi vetes," sõnas Vare.

"Kui venelased näevad, et Rootsi, Soome, varem mingi piirini ka Taani, ja Balti riikide merevägi teevad NATO kontekstis rohkem, siis see tegevus muutub kahjumlikuks, ohtlikuks või vahemalt nähakse selle jätkumises märkimisväärset eskalatsiooni," sõnas Paasikivi.