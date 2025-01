Trumpi administratsioon tugevdab kontrolli justiitsministeeriumi üle

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Donald Trumpi liitlane Pam Bondi pole veel jõudnud üle võtta justiitsministeeriumi juhtimist, kuid uus administratsioon tugevdab juba praegu kontrolli ministeeriumi üle.

Ametnikud viivad juba justiitsministeeriumis ellu konservatiivset pööret. Narkokuritegude suhtes on võetud karmim hoiak ning suur osa kodanikuõiguste ja keskkonnaalasest tööst on peatatud. Rohkem kui 15 karjääriametnikku on üle viidud vähem tähtsatele kohtadele, vahendas The Wall Street Journal.

Uus administratsioon astus ametisse vaid nädal aega tagasi, kuid teeb juba muudatusi ministeeriumite personalis ja poliitikas. Praegused ja endised ametnikud ütlesid, et muutused käivad väga kiires tempos. See annab märku, et justiitsministeeriumi ootavad ees suured muutused.

Trump nimetas justiitsministri kandidaadiks Pam Bondi, oma kindla liitlase, kes aitas kaitsta teda tagandamise vastu ning ühines advokaatidega, kes püüdsid ümber pöörata president Joe Bideni valimisvõitu. Tema kandidatuur vajab veel senati heakskiitu,

Praegu juhivad ministeeriumi Bondi personaliülem Chad Mizelle ja peaprokuröri kohusetäitja James McHenry. Trump ise on varem süüdistanud justiitsministeeriumi kallutatuses ning väitnud, et seda kasutatakse poliitilise relvana. Neid väiteid kordavad ka Trumpi liitlased.

Pressiesindaja Chad Gilmartin ütles, et justiitsministeerium on pühendunud uue administratsiooni eesmärkide edendamisele, sealhulgas õigusriigi põhimõtete järgimisele. Samuti tahetakse tagada rahva julgeolek ning taastada avalikkuse usaldus justiitssüsteemi vastu.

Mitmed justiitsministeeriumi töötajad, kes viimaste ümberkorralduste raames suunati mujale tööle, tegid varem tihedat koostööd eelmise administratsiooni poolt ametisse määratud inimestega.

Mõned juristid saadeti veel tööle värskesse töörühma, mis tegeleb varjupaigalinnadega ("Sanctuary Cities"). Need on asulad, kus kohalikud võimud pole andnud immigrante föderaalvõimudele deporteerimiseks üle. See rühm kavatseb siis kaevata kohtusse need linnad ja osariigid, mille poliitika pole kooskõlas Valge Maja rändepoliitikaga.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid veel, et justiitsministeerium kavatseb saata rohkem prokuröre lõunapiiril paiknevatesse ametitesse.

Samal ajal muretsevad monopolide-vastase osakonna juristid, et uus administratsioon võtab neilt ressursse ära ning saadab kogenud juristid teistesse osakondadesse. Ministeeriumil on aga käsil mitu suurt kohtuasja.