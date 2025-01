Trump käskis rajada USA versiooni Iisraeli raketikilbist Raudkuppel

Trump käskis ehitada Ameerikasse Raudkupli laadse raketikilbi. USA kavatseb nüüd võtta eeskuju Iisraelist, mille Raudkuppel on mõeldud suurte alade nagu linnade ja muude asustuspiirkondade kaitsmiseks. Tegemist on kalli süsteemiga, kuid aitab päästa inimelusid. Iisrael on sellist keerukat mitmest õhutõrjepatareist koosnevat süsteemi kasutanud juba alates 2011. aastast.

"Peame viivitamatult alustama moodsa Iron Dome'i (Raudkuppel) raketitõrjekilbi ehitamist, mis suudab kaitsta ameeriklasi," teatas Trump. Ta lisas, et uus süsteem ehitatakse valmis Ameerika Ühendriikides, vahendas The Times.

Raudkupli rajamise korraldus oli üks neljast korraldusest, millele Trump alla kirjutas. Korraldused tulid pärast seda, kui senat oli kinnitanud endise Fox Newsi saatejuhi ja sõjaveterani Pete Hegsethi USA kaitseministriks.

Hegseth ise alustas esmaspäeval esimest tööpäeva ning kohtus ka ajakirjanikega. Ta ütles, et president annab välja hulga korraldusi, mille eesmärk on reformida USA sõjaväge.

Trump andiski esmaspäeval välja veel korralduse, mille raames keelatakse transsoolistel inimestel liituda Ameerika sõjaväega.

USA sõjavägi tühistas transsooliste sõdurite keelu 2016. aastal ning 2017. aasta 1. juulist pidi hakatama transsoolisi teenistusse võtma. Trumpi esimesel ametiajal see otsus tühistati.

Trumpi järglane Joe Biden tühistas seejärel oma eelkäija otsuse, nüüd pööras aga Trump oma eelkäija otsuse ümber.

Lisaks sai Trumpi allkirja korraldus ennistada teenistusse sõjaväelased, kes vallandati, kuna nad keeldusid laskmast end koroona vastu vaktsineerida. Samuti käskis Trump lõpetada armees mitmekesisust, võrdsust ja kaasamist edendavad programmid (DEI).

Ka Hegseth lubas varem, et eemaldab armeest mitmekesisust edendavad programmid. Hegseth on veel lubanud, et sõjaväebaasid saavad tagasi USA kodusõjas 1861–1865 lõunaosariike toetanud kindralite nimed.

Esmaspäeval ajakirjanikega suheldes kasutaski Hegseth kahe baasi kohta kahe lõunaosariikide kindrali nime. Näiteks USA suurimat sõjaväebaasi Fort Libertyt nimetas ta Fort Braggiks.