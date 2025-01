Kärbe sunnib huvikoole otsima võimalusi töö jätkamiseks kooliaasta lõpuni

Kui mullu said omavalitsused laste huvihariduse toetuseks 10,25 miljonit eurot, siis riiklikud kärpekäärid lõikasid sellest maha ühe miljoni ehk kümnendiku. Nii seisavad omavalitsused keerulise valiku ees, kuidas tagada sügisel tööd alustanud ringide ja treeninggruppide tegevus kooliaasta lõpuni.

Anija vald otsustas, et kõik sügisel alustanud huviringid jätkavad tegevust, ainult vähendatud mahus.

"Üsna karmid lahendused. Mõni trenn, mis enne sai toimuda kolm kuni neli korda nädalas, saab nüüd jätkuda ühel korral nädalas. Teistel puhkudel vähendati kordade arvu nii, et kui tegevused oleksid suveni, siis nüüd lõppevad trennid ära maikuu keskel," selgitas Anija abivallavanem Tiina Silem.

Kui esialgu jätkavad kõik ringid tegustemist, siis sügisel ilmselt nii paljude tegevuste seas lapsed enam valida ei saa.

Seni on kõik huviringid olnud tasuta, aga üheks võimaluseks nende senises mahus jätkamiseks oleks õppemaksu kehtestamine.

"Ma loodan, et me ei pea seda tegema. Me proovime saada ilma selleta hakkama, sest ka väike osalustasu, näiteks kolm eurot trenni kohta võiks olla Anija valla peredel üsna suur kulu. Ja kui mõni laps saab täna käia mitmes erinevas trennis ja ringis, siis sellise tasu kehtestamisel ta peaks osadest tõenäoliselt loobuma," rääkis Silem.

Ka Järva valla enda huviringid ja treeningud on seni olnud tasuta ja jäävad ka pärast riigipoolse toetuse vähenemist, aga kui seni tasus vald täies ulatuses ka mõne teise omavalitsuse muusikakooli või huviringi õppetasu, siis nüüd tuleb vanematel 30 protsenti õppemaksust endil tasuda.

"Meie valla jaoks tähendab see kärbe, et huvitegevuse jaoks on meil umbes 30 000 eurot vähem raha. Hetkel on meie vallal see summa, mida meie vallal huvitegevuseks kasutada on, 132 000 eurot," ütles Järva valla abivallavanem Siim Umerov.

Jõelähtme vald sai tänavu huvihariduse tegevustoetust 10 000 eurot vähem kui mullu, aga toetuse taotlejaid oli ka kolme võrra vähem.

"Eks nad vähendasid mingil määral huvitegevuse mahte. Kas siis teevad kordade arve natukene vähemaks, võib-olla mõni natukene suurendab omaosalustasu. Igaüks leidis viisi, et tegevuse olemus jääks alles, aga et seda oleks võimalik teha natukene väiksemate kuludega," selgitas Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja.

Umboja sõnul tänavu ühtegi ringi kärpe tõttu sulgeda ei tule, aga ta ei välista, et edaspidi peab vald hakkama ise rohkem panustama, et lastel oleks võimalik huviringide seas valida.