Desünkroniseerimise eel kasvas generaatorite müük mitukümmend korda

Järgmisel nädalal ees ootav Eesti elektrisüsteemi desünkroniseerimine Venemaast on hüppeliselt suurendanud generaatorite müüki: näiteks Bauhofist on jaanuaris ostetud mitukümmend korda rohkem generaatoreid kui eelmise aasta samal kuul. Kui Bauhofi kinnitusel neil kaup otsa ei saa, siis Ehituse ABC-s on generaatorite valik müügikasvu tõttu juba piiratud.

Kui 2022. aasta septembris tegi toonane peaminister Kaja Kallas pöördumise, kus palus rahval olla valmis võimalikeks elektrikatkestusteks, tõi see kaasa generaatorite ostmise buumi ja mõnes poes müüdi kõik saadaolevad generaatorid läbi.

Järgmise nädala lõpus eraldub Eesti Venemaa elektrisüsteemist ja ühendub Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga ning hoolimata sellest, et elektrikatkestuste esinemise võimalust hinnatakse väikseks, on nendeks valmisoleku teema taas teravamalt päevakorda tõusnud. Praegu on generaatoreid lettidel piisavalt saadaval, kuid poekettide kinnitusel on müügikasv olnud muljetavaldav.

"Generaatorite müügis näeme tõesti täna hüppelist tõusu nii jaekauplustes kui ka B2B ja e-kanalites," ütles Bauhofi ärimüügi ja e-kaubanduse direktor Priit Vao ERR-ile.

"Suurim müügikasv tuleb e-poest, kus on saadaval laiem tootevalik," lisas Vao, kelle sõnul on selle aasta jaanuaris generaatorite müük võrreldes eelmise aasta sama perioodiga mitmekümnekordistunud.

Bauhofi veebipoes algavad generaatorite hinnad 351 eurost ja kalleim saadaolev diiselgeneraator maksab 3532 eurot. Valikus on kümneid erinevaid generaatoreid, kuid palju on ka neid, mille juurest leiab sildi "välja müüdud".

Generaatoreid on Vao kinnitusel jätkuvalt piisavalt saadaval ning paanikaks põhjust ei ole. Kõige enam ostetakse neilt 500 euro kanti jääva hinnaga ja odavamaid generaatoreid. Võimsuse poolest on populaarseimad 2000-2600-vatised generaatored, mis on sobilikud ka kodukasutajatele.

Suur hulk erinevaid generaatoreid leiab ka K-Rauta veebipoest, kus neist soodsaim maksab püsikliendile 235 eurot ja kalleim 2459 eurot.

Ehituse ABC-s küsitakse odavaima generaatori eest 319 eurot ja kalleima hind on kampaania korras 1769 eurot. Kokku on veebipoes valida kaheksa generaatori vahel.

"Jaanuari müüginäitajad viitavad selgelt kasvanud huvile generaatorite vastu ning seda 500 euro suurusjärgu hinnaklassis," ütles Ehituse ABC müügi- ja turundusdirektor Margo Pruunlep.

Nende poodides on generaatoreid küll müügil, kuid Pruunlep lisas, et nende saadavus on piiratud.

8. veebruari hommikul hakkavad Balti riigid Venemaaga ühendatud liine välja lülitama: see algab Leedust ja lõpeb Eestiga. Teise päeva õhtuks ühendatakse Leedu liinid Poola omadega ning vahepealsel ajal peavad kolm riiki omal käel hakkama saama, nii et tootmine ja tarbimine jagatakse kolme riigi peale. Samuti saab Eesti vajadusel merekaabli kaudud energiat Soomest ning Leedul on sarnane ühendus Rootsiga.

Elering on kinnitanud, et Baltikumi kohapealsed võimsused aitavad elektrisüsteemi sagedust hoida ka siis, kui mõlemad Eesti-Soome ühendused katkevad.