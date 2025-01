Algajal IT-spetsialistil tuleb töö leidmiseks varasemast rohkem pingutada

Tööjõunõudlus IT-sektoris on asjatundjate hinnangul veel mõne aasta taguse buumiajaga võrreldes normaliseerunud, kuid siiski kõrge. Kogenud töötajaid otsitakse tikutulega, algajatele on konkurents olnust tihedam.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige ja Playtechi juht Ivo Lasn rääkis, et viimasel paaril aastal on tööjõunõudluse muutust näha seoses sellega, et eelkõige iduettevõtted on tuure maha võtnud.

"Nõudlus sektoris ja sektorist väljapoole on, aga mitte selline, mis oli paar aastat tagasi, kus haridusteed lõpetamata oli lihtne leida töökoht. Tänasel päeval on oluline see, et sul on ikkagi korralikult haridus omandatud, baasteadmised tugevad all, et kuhugi tööle saada," rääkis Lasn.

Haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduspoliitika ja elukestva õppe osakonna juhataja Margus Haidak täiendas: "Tegelikult me oleme aastaid juba rääkinud ettevõtjatega, et Eestis on vaja kasvatada magistritasemel lõpetajate arvu ja vastuvõttu ja sinna saavadki paljuski liikuda need, kes on esimesel astmel lõpetanud ja saaksid siis ka ettevõtetes asuda kõrgematele töökohtadele, mitte alustada sealt kuskilt nooremarendaja positsioonilt."

Lisaks kutse- ja kõrgkoolidele on turul ka palju ümberõppimise võimalusi. Üks neist on seitsme aastaga ligi 900 inimest tarkvaraarendajaks koolitanud programm "Vali IT!".

Programmi pakkuva ettevõte BCS Koolituse tegevjuht Anni Sild rääkis, et eelmise aasta osalejatest 85 protsenti on käinud praktikal ja umbes pooled käivad praeguseks erialasel tööl.

"Tüüpilised ametikohad, kuhu nad lähevad, on tarkvaraarendaja ülekaalukalt, aga on ka analüütikuid, testijaid, projektijuhte. Oleme saanud tagasisidet, et "Vali IT!" lõpetajad on selgelt väga motiveeritud ja väga hea taustaga, nad on valmis panustama ja seda tööandjad hindavad ja on selle võrra rohkem valmis andma neile tehnilisi oskusi ise juurde," selgitas Sild.

Nii Ivo Lasn kui IT-ettevõtte Boku personalijuht Dagmar Vlassov rääkisid, et vabad ametikohad on firmati veidi erinevad. Kui suuremad ettevõtted on valmis värbama rohkem ka algajaid töötajaid, siis väiksemate ettevõtete jaoks on see liiga ressursimahukas ja otsitakse rohkem kogenud töötajaid.

"Kuna meil on kiire kasvuga ettevõtte, siis meil on vajadus tegelikult kiirete tulemuste järele ja mida kogenum on töötaja organisatsiooni sisenedes, seda kiiremini ta õpib ära. Tal on ainult vaja õppida organisatsioonispetsiifikat, aga teda ei ole vaja igapäevaselt mentordada või juhendada," selgitas Vlassov, miks keskmise suurusega Boku Eesti haru praeguses etapis just kogenumaid töötajaid otsib.

Ivo Lasn tõi esile, et kui Eestis töötab IT-sektoris kaks kolmandikku spetsialistidest ja kolmandik väljaspool, siis maailmas on olukord vastupidine. Kaks kolmandikku spetsialistidest töötab sektorist väljaspool. See nihe jõuab Lasni hinnangul peagi ka Eestisse.

"See ei ole ainult IT-ettevõtete pärusmaa. Siia näide kõrvale, et Eesti suurimate IT-ettevõtete hulka võiks lugeda ka pangad, kellel on sadadest inimestest koosnevad IT-osakonnad. IT-valdkonna spetsialist ei ole lukus, vaid sul on kogu turg, turu igas sektoris on vaja järjest rohkem IT-spetsialiste. Selles mõttes see ampluaa ja valik on märksa suurem, kuhu inimene lõpuks tööle saada võib."