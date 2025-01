FT: võimalik rahulepe tekitas EL-is arutelu Vene gaasivoo taastamise üle

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid ajalehele Financial Times, et Euroopas käivad arutelud selle üle, kas Vene gaasitarnete taastamine torujuhtmete kaudu võiks olla osa võimalikust Ukraina-vastase agressiooni lõpetamise kokkuleppest.

Vene maagaasi ostmise pooldajad väidavad, et see langetaks kõrgeid energiahindu Euroopas, julgustaks Moskvat tulema läbirääkimiste laua taha. Mõlemal poolel oleks siis põhjust sõlmida relvarahu ning seda siis säilitada, vahendas Financial Times.

Kolm asjaga kursis olevat ametnikku ütlesid, et ideed toetasid mõned Saksa ja Ungari ametnikud, tehes seda teiste riikide toetusel, mis nägid seda võimalusena vähendada Euroopa kõrgeid energiakulusid.

Vene gaasitarnete taastamise korral suureneks Moskva rahavoog. Enne sõja puhkemist tarnis Venemaa 40 protsenti kogu EL-i gaasist. Suurim Vene maagaasi importija oli Saksamaa.

Sõja puhkemise järel vähendas EL sõltuvust Vene maagaasist. Selle aasta alguses katkesid ka Venemaa maagaasi tarned läbi Ukraina.

"Mõnedes suurtes liikmesriikides avaldatakse survet energiahindadele ja see on muidugi üks viis neid langetada, "ütles üks asjaga kursis olev ametnik.

Sellise idee tõstatamine on aga toonud kaasa Ukraina lähimate liitlaste vastureaktsiooni. Arutelu vihastab nii Brüsseli ametnikke kui ka EL-i diplomaate, kellest paljud on viimaste aastate jooksul näinud palju vaeva, et vähendada EL-i sõltuvust Vene tarnetest.

"See on hullumeelsus. Kui rumalad me võime olla, et isegi mõelda sellele kui võimalusele," märkis üks ametnik.

Vene maagaasi tarnete arutelu elavnemine häirib ka USA-s tegutsevaid veeldatud maagaasi (LNG) eksportijad, kuna sealsed firmad tahavad sõlmida pikaajalisi tarnelepinguid Euroopa firmadega. Kahe ametniku sõnul muretsevad USA firmad, et Venemaa gaasitransiidi taastamine Ukraina kaudu lööks Euroopas hinnad alla, mis omakorda muudaks USA LNG konkurentsivõimetuks.

EL kavatseb lõpetada Vene fossiilkütuste tarbimise täielikult 2027. aastaks. EL-i tööstus on aga raskustes, surve odava energia järele suureneb. Euroopas on gaas mitu korda kallim kui USA-s.