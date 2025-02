Hiiumaa ja Saaremaa parvlaevad teevad tänavu paarsada reisi vähem kui mullu

Et suursaarte ja mandri vahel parvalaevaliiklust opereeriv TS Laevad on saanud ülesandeks vähendada veograafikut protsendi võrra, tehakse tänavu paarsada reisi vähem kui mullu.

TS Laevad on täitmas põllumajandus- ja regionaalministeeriumilt saadud ülesannet, millega tuleb võrreldes mullusega vähendada suursaarte ja mandri vaheliste vedude mahtu ühe protsendi võrra. See tähendab, et tänavu tehakse Rohuküla-Heltermaa liinil 58 ja Virtsu-Kuivastu liinil 168 sõitu vähem, öeldi ERR-ile TS Laevadest.

Aron lisas, et Hiiumaa parvlaeva põhigraafik väheneb tegelikult 38 reisi võrra. "Lisaks on reiside kogumahus 20 reservreisi, aga reservreiside arv jäi samaks nii kärpele eelnevas kui järgnevas veomahus, seega on mõju reaalselt parvlaevade väljumisele tänase graafiku järgi 38 reisi," lausus ta.

Valik, millisel ajal reise vähemaks võetakse, tehti kogemusest ja statistikast lähtudes, ütles ERR-ile TS Laevade juhatuse liige Katrin Aron.

"Eelnevatel aastatel on veomaht pigem kasvanud ning reiside arvu kasvu oleme kasutanud eelkõige hooaja pikendamiseks, kõige enam reise lisanud just hooaja algusesse aprillis-mais ning hooaja lõppu ehk augusti lõpust oktoobrisse. Tänavu olime sunnitud eelkõige neid reise pisut kärpima," lausus Aron.

Hiidlased on pahased

Reiside vähendamisele on juba reageerinud hiidlased: Hiiumaa ettevõtjad ja turismiklaster koos Hiiumaa arenduskeskusega saatsid rahandusministeeriumile pöördumise, milles märgitakse, et selline otsus on kergemeelne ja ettevõtjate ning kogukonnaga läbi arutamata.

"Tühistatud reisidega jäävad saabumata külastajad ja vähenevad Hiiumaa ettevõtete käibed. Riigil jääb maksutuluna saamata kordades suurem summa, kui kärpega säästetav umbes 40 000 eurot," seisab pöördumises.

Hiidlastele ei meeldi ka, et kõige rohkem kärpeid tehakse aprillis. "Siis aga on koolivaheaeg, Hiiumaa restoranide nädal ning tänavu ka lihavõttepühad ja suur reede. Me oleme kõvasti pingutanud, et külastajad tuleksid Hiiumaale ka muudel aegadel peale jaanipäeva. Samas, veebruarist-märtsist või sügisperioodist ei ole võimalik rohkem kärpida. Graafik on niigi hõre," märgiti pöördumises.

Hiidlased lisasid, et parvlaeva kohviku kiluvõileiva hinda (2.70) ümber arvestatuna on valitsuse saavutatud kokkuhoid kärbitud Hiiumaa reiside arvelt 14 815 võileiba.

"See tähendab, et kui iga neljakümnes Rohuküla-Heltermaa liini reisija ostaks ühe kiluvõileiva kahe hinnaga, oleks valitsusel puudu jääv summa nagu maast leitud," kirjutasid pöördujad.

Aron ütles, et talveperioodil ei ole võimalik Hiiumaa liini graafikut vähendada ja suvel suure nõudluse tõttu ei saa vähendada. "Madalperioodil nädala sees sõidab Hiiumaa liinil üks laev ja sealt kärpida ei ole võimalik. Seega puudutavad Hiiumaa liini kärped ka nädalalõppe, kui sõitmas on kaks laeva. Kärpinud oleme näiteks pühapäeva õhtutest teise laeva viimaseid ringe, jättes ikkagi graafikusse piisvalt reise saarele ja saarelt ära liikumiseks. Hiiumaa liini kärbe ei puuduta ühtegi nii-öelda põhigraafiku väljumist," lausus ta

Enim reise, 14, võeti Rohuküla-Heltermaa liinilt vähemaks aprillikuust.

TS Laevad teenindas mullu Virtsu-Kuivastu liinil teenindasime mullu 1 781 886 reisijat ja Rohuküla-Heltermaa liinil 680 490 reisijat (kasv aastaga samuti 2%).