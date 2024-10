Ministeerium tahab tõsta Pärnu maabussiliinide kuupileti hinda 66 protsenti

Ministeerium tahab tõsta kuukaardi hinda Pärnu maakonnas 15 eurolt 25 eurole.

"Ega see eriti meeldiv ei ole, eriti. Ma mõtlen nendele, kellel on vähem raha, kuidas nemad hakkama saavad," ütles bussireisija Aleksandra.

"Mujal Eestis nendes maakondades, kus mindi tasuta ühistranspordilt üle tasuliseks, on täna 25 eurot ja meie ettepanek oleks, et ka Pärnu tuleks kõigi maakonnaliinidega ühtsesse süsteemi ehk ühtlustaks oma kuupileti hinna kõigi teiste maakondade piletitega," selgitas regionaalministeeriumi ühistranspordiosakonna juht Andres Ruubas.

"Kõigepealt tehti ettepanek kaaluda võimalust, et meie sellise ettepaneku teeksime. Meie ise hindu ei tõsta, hinda tõstab minister," ütles Pärnumaa ühistranspordikeskuse juht Andrus Kärpuk.

Kärpuk ütles, et ajal, mil teistes maakondades oli tasuta sõit, teenis Pärnumaa ühistranspordikeskus tasulise sõiduga riigile kolm miljonit eurot tulu. Praegune hinnaõus tema hinnangul riigile suurt raha ei tooks.

"Kui me vaatame, et aastas tuleb sealt võib-olla 130 000 eurot, aga me teame, kui suur auk – kümneid miljoneid – on tegelikult riigieelarves, siis ei lahenda mitte ühtegi probleemi," sõnas Kärpuk.

Ministeeriumi andmeil on järgmise aasta eelarves ühistranspordi dotatsiooniks puudu kuni 46 miljonit eurot, kuid selle katteallikatest on veel vara rääkida. Põhiline on ikkagi ühtne süsteem, mis võimaldaks pärnumaalastel sama kuupiletiga sõita ka teistes maakondades ja vastupidi.

Kärpuk ütles aga, et sellist ristkasutust saaks luua ka hinda tõstmata.

"Näiteks on võimalik eraldi toode kehtestada nende inimeste jaoks, kes vajavad mitme maakonna kuupileteid. Või siis juba praegu need maakonnad, kus kuupilet on kallim, saaksid ju sõita meie odavama kuupiletiga Pärnu maakonnas juba ainult siis, kui see tarkvaraliselt ära lahendada," kommenteeris ta.

Kuna Pärnumaa on Eestis ainus maakond, kus linna- ja maaliinidel on ühtne piletisüsteem, tähendaks maaliinide kuukaardi hinnatõus Kärpuki sõnul ka Pärnu linnaliinide kuukaardi hinnatõusu.

"Selle piletisüsteemi puhul ei saa olla nii, et me tõstame ühtesid hindasid ja teisi ei tõsta. Kui me tahame minna ühtse piletisüsteemiga edasi ja neid hindu tõsta, nii nagu ka kulud on kallinenud, siis selle otsuse peab tegema linnavolikogu," rääkis Kärpuk.

Ministeerium soovib hinnatõusu kehtestada uuest aastast. Pärnumaa ühistransprodikeskus lubas oma seisukoha kujundada novembrikuus.