USA rünnakutes Somaalias tapeti mitu IS-i võtmefiguuri

USA sõjavägi tappis laupäeval õhurünnakutega Somaalia Golise mägedes mitu terrorivõrgustiku Islamiriik (IS) võtmefiguuri, teatas poolautonoomse Putlandi valitsus pühapäeval.

"Hiljutised õhurünnakud tegid kahjutuks ISIS-e võtmefiguurid, mis on oluline edasiminek meie operatsiooni teise faasi eel," ütles piirkonna valitsus.

USA president Donald Trump teatas laupäeval sotsiaalmeedias rünnakust IS-i sihtmärkidele Somaalias.

Trumpi sõnul võeti õhulöökidega sihikule muu hulgas rühmituse rünnakute planeerija. President märkis, et neis hukkus mitu inimest, kuid tsiviilisikud kannatada ei saanud.

USA kaitseministri Pete Hegsethi sõnul leidsid rünnakud aset Golise mägedes Puntlandi poolautonoomses piirkonnas.

"See samm õõnestab veelgi ISIS-e võimet kavandada ja läbi viia terrorirünnakuid, mis ohustavad Ameerika kodanikke, meie liitlasi ja süütuid tsiviilisikuid, ning saadab selge sõnumi, et USA on alati valmis otsima ja kõrvaldama terroriste, kes ähvardavad Ühendriike ja meie liitlasi," ütles uus kaitseminister.

ISIS-e kohalolek Somaalias on suhteliselt napp, võrreldes Al-Qaedaga seotud rühmitusega Al-Shabaab. Eksperdid on aga hoiatanud selle aktiviseerumise eest riigis.