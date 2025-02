Ka CIA-d ootavad ees ümberkorraldused

Valge Maja üritab lahkumispaketi abil riigisektorit koomale tõmmata ning ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et ka Luure Keskagentuuris (CIA) töötavad inimesed said sarnase pakkumise.

Valge Maja tahab viia CIA tegevuse kooskõlla Trumpi administratsiooni prioriteetidega. Nende hulgas on ka narkokartellide vastu võitlemine.

CIA teatas nüüd oma töötajatele, et nad võivad vastu võtta paketi, mille kohaselt makstakse neile vabatahtliku lahkumise korral kaheksa kuu palk. Varem tehti selline ettepanek ka teistele föderaalamentikele.

CIA on nüüd esimene luureagentuur, mis teatas oma töötajatele, et nad võivad vastu võtta niinimetatud lahkumispaketi. Trumpi administratsiooni ametnikud on öelnud, et selliste pakkumiste eesmärk on anda märku, et need ametnikud, kes ei toeta praeguse administratsiooni tegevuskava, võivad minna mujale tööle, vahendas The Wall Street Journal.

Hiljuti kinnitas USA senat CIA uueks direktoriks John Ratcliffe'i. Viimane käskiski lahkumispaketi saata ka CIA töötajatele. CIA pressiesindaja ütles, et see samm on osa katsest tuua agentuuri "uut energiat."

Ratcliffe ise leiab, et agentuuri peamised vastased on narkokartellid ja Hiina. Ka ametnikud ütlesid, et CIA võtab endale olulise rolli võitluses Mehhiko narkokartellidega.

Pole veel selge, kas ka teised luureagentuurid järgivad CIA eeskuju ning saadavad oma töötajatele sarnase lahkumispaketi. Hiljuti läbis senati kuulamise Tulsi Gabbard, kelle Trump on esitanud riikliku luuredirektori kohale. Tema kandidatuur vajab veel aga ka senati täiskogu heakskiitu.