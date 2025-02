Bloomberg: Raiffeiseni Vene haru toidab Putini sõjamasinat

Dokumendid ja pangaväljavõtted näitavad, et Raiffeiseni Vene haru sai mullu ühelt Vene keemiafirmalt oma teenuste osutamise eest 62 miljonit rubla ehk umbes 620 000 dollarit. See firma varustas sanktsioonide all olevat ettevõtet komponentidega. Neid komponente kasutatakse sõjaliste süsteemide tootmiseks, vahendas Bloomberg.

Dokumentidega kursis olevad Euroopa ametnikud ütlesid, et on "peaaegu kindel", et pangal on ka teisi kliente, mis varustavad Vene kaitsetööstust. Venemaa läks pärast sõja puhkemist üle sõjamajandusele ning nüüd teeb kaitseministeeriumiga koostööd terve hulk tsiviilsektoris tegutsevaid ettevõtteid.

Raiffeisen venitas pärast sõja puhkemist Vene turult lahkumisega ja jäi sinna lõksu. Panga pressiesindaja ütles Bloombergile, et pank järgib kõiki Moskva-vastaseid sanktsioone.

Bloomberg aga toob välja, et Raiffeiseni Vene üksus teenis möödunud aasta kolme esimese kvartali jooksul ligi miljard dollarit maksujärgset kasumit. Pank maksis üheksa kuu jooksul Venemaale 277 miljoni dollari ulatuses makse.

Pank ei suuda aga sanktsioonide tõttu oma varasid Austria emafirmale üle kanda. Kõiki Venemaal tegutsevaid finantsasutusi reguleerib keskpank ja seaduste järgi peetakse Raiffeiseni haru Vene üksuseks. See muudab klientidega sidemete katkestamise väga keeruliseks, sest Moskva ei luba tihti pangakontosid sulgeda.

Raiffeisen ise teatab, et on kolm aastat proovinud mõelda välja, kuidas firma saaks Venemaa turult lahkuda. Ka USA võimud on pikka aega avaldanud pangale survet, et viimane lahkuks Vene turult.