USA nõuab Brüsselilt vastuseid EL-i sotsiaalmeediapoliitika kohta

Ameerika Ühendriikide esindajatekoja õiguskomisjoni esimees Jim Jordan saatis Euroopa Komisjoni tehnilise suveräänsuse volinikule Henna Virkkunenile kirja, milles nõuab lisateavet selle kohta, kuidas blokk hakkab oma sotsiaalmeediaseadust Ameerika ettevõtete vastu jõustama.

Jordan nõuab, et õiguskomisjoni teavitataks 13. veebruariks EL-i sotsiaalmeediaseadusest, digitaalteenuste seadusest (DSA) ja käimasolevatest menetlustest USA tehnoloogiafirmade vastu.

"Kirjutame, et väljendada oma tõsist muret seoses sellega, kuidas DSA tsensuurisätted mõjutavad sõnavabadust USA-s," kirjutab Jordan Virkkunenile saadetud kirjas.

Kiri suurendab veelgi USA survet EL-ile seoses veebisisu modereerimise reeglistikuga, mille alusel on algatatud menetlus sotsiaalmeediaplatvormide X-i ja Meta vastu. Reeglite rikkumine võib kaasa tuua kuni kuue protsendi suuruse rahatrahvi ettevõtte ülemaailmsest aastakäibest või viimase abinõuna platvormi ajutise blokeerimise.

DSA on kujunemas tõsiseks tüliõunaks Ameerika ja Euroopa seadusandjate vahel. USA käsitleb sisu modereerimist platvormide poolt pigem vabatahtlikuna ning Jordan ja teised vabariiklased survestavad ettevõtteid sisu modereerimistest täielikult loobuma.

Musk on Euroopa Liidu ametnikke süüdistanud nende kehtestatud modereerimise reeglite pärast ning Meta tegevjuht Mark Zuckerberg on kutsunud USA president Donald Trumpi üles peatama Ameerika ettevõtete trahvimine EL-i poolt.

Trump ise kurtis ka EL-i tehnoloogiapoliitika üle, öeldes majandusfoorumil Davosis, et bloki tehnoloogiatrahvid on "maksustamise vorm".

Jordani kirjas öeldakse, et DSA võib "piirata ameeriklaste põhiseadusega kaitstud sõnavabadust Ameerika Ühendriikides" isegi siis, kui reeglistik kehtib ainult EL-is.

Kirjas väidetakse, et sotsiaalmeediaplatvormidel on üldiselt reeglid, mis rakenduvad ülemaailmselt ning et "piiravad tsensuuriseadused, nagu DSA võivad kehtestada de facto ülemaailmsed tsensuuristandardid".

Virkkunen on varem eitanud väited, et DSA tsenseerib sõnavabadust.

"Euroopas on sõnavabadus üks meie põhiväärtusi ning seda austatakse ja kaitstakse ka meie digiteenuste seaduses. Seega on väga eksitav ka seda väita," ütles Virkkunen Politicole vastuseks Zuckerbergi kriitikale, kus Meta juht väitis, et Euroopa seadused "institutsionaliseerivad tsensuuri".

Kiri jätkab Jordani võitlust EL-i tippametnikega sotsiaalmeediaseaduste üle.

Eelmise aasta sügisel kirjutas Jordan endisele EL-i siseturu juhile Thierry Bretonile pärast seda, kui Breton hoiatas Muski X-s plaanitava otseülekande eest tollase presidendikandidaadi Trumpiga.

Jordanist on saanud sõnavabaduse küsimustes vabariiklaste üks häälekamaid esindajaid. Ta nõuab suurtelt platvormidelt nagu Alphabet ja Amazon dokumente, ning süüdistab tööstust sisu modereerimises viisil, mis soosib liberaale ja surub maha konservatiivseid hääli.

Varasemalt on ka Zuckerberg langenud Jordani karmi kriitika alla, kuid nüüdseks võib Jordani suhtumine Metasse olla leebem, kuna ettevõte on USA-s oma platvormidel faktide kontrollimise lõpetanud.

Platvorm, mis on aga Jordani kriitikast pääsenud, on Trumpi liitlasele Elon Muskile kuuluv X.