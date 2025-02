Trump: Iisrael annab pärast sõda Gaza USA-le üle

USA president Donald Trumpi sõnul annab Iisrael sõja lõppedes Gaza Ameerika Ühendriikidele üle. Ta kirjutas sotsiaalmeedias, et palestiinlased oleks selleks ajaks juba ümber asustatud ning et USA sõjaväge ei ole plaani elluviimiseks vaja.

Trump tegi neljapäeval oma viimase teadaande Gaza üle võtmisest.

"Iisrael annaks lahingute lõppedes Gaza sektori Ameerika Ühendriikidele," ütles Trump oma platvormil Truth Social postituses. "Palestiinlased oleks juba ümber asustatud palju turvalisematesse ja ilusamatesse kogukondadesse, kus on uued ja kaasaegsed kodud."

Ta rõhutas, et ettepaneku teostamiseks ei oleks vaja USA sõdureid. "USA sõdureid ei ole vaja! Piirkonnas hakkab valitsema stabiilsus!" kirjutas Trump.

Päev varem olid tema varasemat ettepanekut Gaza üle võtta kritiseerinud nii tema liitlased USA-s, Lähis-Idas kui ka Euroopas, kirjutab väljaanne Wall Street Journal.

Trumpi teisipäevane teade, et USA võtab Gaza üle ja kasutab vajadusel jõudu, tekitas araabiariikides vastuseisu ning piirkonna ametnikud hoiatasid, et igasugune palestiinlaste sunniviisiline ümberasustamine rikub rahvusvahelist õigust ja õhutab piirkonnas ebastabiilsust.

Kavatsust kritiseerisid ka Trumpi siseriiklikud liitlased. Mitmed vabariiklased ütlesid, et see kaldub kõrvale tema "Ameerika esimesena" retoorikast ja ka pikaaegsest vastuseisust USA sekkumistele väliskonfliktidesse.

Samas Iisraeli ametnikud tervitasid Trumpi ideed.

Iisraeli kaitseminister Israel Katz ütles neljapäeva hommikul, et andis sõjaväele korralduse koostada plaan, mis lubaks Gaza elanikel "vabatahtlikult" lahkuda. Katz märkis, et see hõlmab nii maa-, mere- kui ka õhutranspordi võimalusi.

Royal United Services Institute'i vanemteadur H.A. Hellyeri sõnul suurendaks Katzi plaan palestiinlaste Gaza sektorist lahkumiseks survet Egiptusele.

"Iisraeli valitsus arvab, et neil on Trumpiga teatud hoog sees, kuid nad pole kindlad, kuidas Trump jätkab survet palestiinlaste ümberasustamisele Gazast," lisas ta. "See hoiab survet ja välistab palestiinlaste jaoks igasuguse poliitilise protsessi."