Iraani islamirežiimi juht välistas kõnelused Trumpiga

"Sellise valitsusega ei tohiks läbirääkimisi pidada, kuna see poleks tark, mõistlik ega väärikas," ütles Khamenei.

Khamenei viitas 2015. aastal sõlmitud tuumaleppele, millest Trump 2018. aastal taganes.

"See on meie kogemus nendega. Kui nad meid ähvardavad, ähvardame ka neid. Kui nemad rikuvad meie riigi julgeolekut, rikume meie nende oma. See on meie kohustus, nagu nõuab islam," seletas Khamenei.

Trump on taas president ning tema administratsioon võttis kohe karmi hoiaku islamiriigi suhtes. Hiljuti allkirjastas ta memorandumi, millega kehtestatakse sarnaselt tema esimesele ametiajale Teherani suhtes karm sanktsioonide poliitika.

Islamiriigil on käes rasked ajad, Iraani majandus käib alla ning Iisrael on riigi vastu andnud terve rea hävitavaid sõjalisi lööke. Trump ise on aga andnud märku, et tal on Lähis-Idaga suured plaanid.

Iraani diplomaadid on samas viimastel nädalatel vihjanud, et on kõnelustele avatud. Mõned vaatlejad leiavad, et Khamenei kommentaarid olid mõeldud selleks, et islamiriik ei alustaks läbirääkimisi nõrgalt positsioonilt, vahendas Financial Times.