Hamas vabastas veel kolm pantvangi

Hamasi 2023. aasta 7. oktoobril korraldatud äkkrünnaku ajal kinni võetud kolm meest anti esmalt üle Punasele Risti esindajatele, kes toimetasid nad Iisraeli armee kätte.

Vabastamist televisiooni otseülekandes jälginud iisraellasi šokeeris kolme mehe kõhn välimus ning pahandas see, et Hamasi võitlejad sundisid nad enne vabastamist rahva ette poodiumile, kus neid intervjueeriti.

Be'eri kibutsist pantvangi võetud Ohad Ben Ami ja Eli Sharabi ning Nova muusikafestivalilt röövitud Or Levy paistsid kõhnad, nõrgad ja kahvatud ning halvemas seisus kui 18 pantvangi, kes olid varem vabastatud jaanuaris kokkulepitud vaherahu alusel, märkis uudisteagentuur Reuters.

This is what Hamas did to our innocent hostages released today. Not only did they clearly starve them…but they made them SPEAK on a stage at their release.



Absolutely sickening pic.twitter.com/D6g6gqPzv8