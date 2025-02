Õiguskantsler küsib ministritelt, kas ametnikud ikka inimestele vastavad

"Mitmed inimesed on õiguskantslerile kaevanud, et ministeeriumide ametnikega pole võimalik telefoni teel ühendust võtta. On kurdetud ka selle üle, et ministeeriumid ei võta inimesi vastu," ütles Madise.

Madise sõnul on põhiseaduse järgi igaühel õigus saada ametiasutustelt informatsiooni ning pöörduda ametiasutuste poole märgukirjade ja avaldustega.

Märgukirju ja selgitustaotlusi ning neile vastamist reguleerib tema sõnul märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus, teabenõuet ja sellele vastamist avaliku teabe seadus.

Ta rõhutas, et seadus ei kohusta märgukirja või selgitustaotlust esitama kindlas vormis. "Seega võib inimene märgukirja ja selgitustaotluse esitada enda valitud vormis, sealhulgas telefoni teel. Seadus lubab suulise pöördumise esitada ka ametiasutuse korraldatud vastuvõtul. Suuliselt võib esitada ka teabenõude," rääkis Madise.

"Selleks, et inimene saaks märgukirja, selgitustaotluse või teabenõudega pöörduda ministeeriumi pädeva ametniku poole, peab asutus avalikustama oma veebilehel mh ametnike telefoninumbrid. Telefoninumbrite avalikustamine ei tohi olla formaalne, vaid inimesele peab olema ka tegelikult tagatud võimalus võtta pädeva ametnikuga ühendust. Kui ametnik viibib pikemat aega eemal, peab tema telefonile tulevad kõned suunama tema asendajale või üldtelefonile," kirjutas õiguskantsler.

Ta lisas, et veebilehel tuleb avalikustada ka asutuse juhi, pädeva ametniku või töötaja vastuvõtuajad. Asutuses tuleb vastuvõtuaeg ette näha igal kuul vähemalt kolme tunni ulatuses.

Õiguskantsler palub selgitada, kas ja kuidas on inimestele tagatud võimalus võtta ühendust ministeeriumi ametnikega. Samuti palub ta teada anda, kas ja millal on ette nähtud ministri, pädeva ametniku või töötaja vastuvõtuaeg ning kus on see avalikustatud.

Madise ootab vastust veebruari lõpuks.