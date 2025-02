Uued sõidueksami teooriaküsimused tõid kaasa mõningase läbivuse languse

Möödunud aasta septembris kasutusele võetud teooriaeksami küsimused langesid nii autokoolide kui ka sooritajate terava kriitika alla, mille järel lõpetas transpordi amet nende kasutamise ning taastas vanad küsimused. Sooritajate sõnul olid küsimused raskesti mõistetavad ning ka läbivus langes kuus kuni seitse korda alla tavalise taseme.

Alates novembri lõpust alustas amet uute, parandatud teooriaeksami küsimuste eksamipiletitesse lisamist ning alates möödunud aasta 19. detsembrist on liiklusteooriaeksami testides kasutusel olnud üksnes uued küsimused.

ERR uuris nii transpordiametilt kui ka autokoolidelt, milline on tagasiside uutele küsimusele ning kas sügisel ilmnenud probleemid on lahendatud.

2025. aastal on liiklusteooriaeksami läbimine olnud 62 protsenti. Antud arv puudutab kõiki juhilubade kategooriaid – varasemate aastate keskmine on olnud aga üle 70 protsendi, näitab transpordiameti statistika.

Teooriaeksamite statistika Autor/allikas: Transpordiamet

"Eraldi tagasisidet transpordiamet kogunud pole, kuivõrd kasutusele võetud küsimused on läbinud nii töörühma ülevaatuse kui ka testimise," teatas transpordiamet.

Amet lisas, et jälgib teooriaeksamite sooritamist ning enim valesti vastatud küsimusi. Amet on valmis vajadusel vajaminevaid muudatusi tegema ning valmis ka vaatama sisuliselt üle ka saabunud konstruktiivse tagasiside.

Eesti autokoolide liit vastas, et nad pole kõiki küsimusi näinud, kuid märkis, et võrreldes eelmise aastaga on läbivus kõigi kategooriate peale kokku langenud 14 protsenti.

"Töögrupp, kus osalesid ka Eesti Autokoolide Liidu esindajad, valideeris väikese osa küsimusi. Seetõttu ei saa me öelda, et kõikide küsimustega on korras, me pole neid näinud. Esimese kuu jooksul käesoleval aastal on teooriaeksamite läbivus langenud 14 protsenti ja see oli jaanuaris 62 protsenti," märkis liit.

Parim indikaator liidu sõnul on B-kategooria esmase juhtimisõiguse eksamid, kus langus moodustas 17 protsenti – kui eelmisel aastal läbisid eksami 76 protsenti sooritanutest, siis jaanuarikuus oli läbivus 59 protsenti.

Teooriaeksamite B-kategooria loa statistika Autor/allikas: Transpordiamet

"Siiski on tulemused palju paremad kui mullu septembris, kus mõnes kategoorias oli läbivus ainult 10 protsenti ringis," tõdes liit. "Millised on madala protsendi põhjused, ei oska öelda."

Õpilaste tagasiside järgi on aga eksamiküsimuste juures olevad pildid kohati liiga värvikirevad ja detailsed.

"Meieni on jõudnud õpilaste tagasiside, et pildid küsimuste juures on ikkagi kohati liiga värvikirevad ja detaile täis, mis raskendavad vastamist. Samuti anti meile õpilastelt tagasisideks, et mõnikord on probleeme olnud sõnastusest arusaamisega," lisas autokoolide liit.

Transpordiamet teatas möödunud aasta 19. septembril, et uuendas liiklusteooriaeksami küsimusi, et need rohkem reaalsetele olukordadele vastaksid, kuid küsimuste raskusaste jäi ameti kinnitusel endiseks.

Autokoolide liidu hinnangul võttis transpordiamet aga kasutusele ebakvaliteetsed eksamiküsimused, mille tagajärjel kukkusid eksamitulemused kuus kuni seitse korda alla tavalise taseme.

Ulatusliku kriitika tulemusel otsustas transpordiamet septembri lõpus, et taastab uuest eelmised teooriaeksamite küsimused ning võtab siis järk-järgult kasutusele parandatud küsimused.