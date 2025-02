Vseviov: on oluline, et Euroopa ei hakkaks asjata lihtsalt pisaraid valama

"Euroopa peab olema enesekindel," ütles Vseviov. "On oluline, et Euroopa ei hakkaks asja eest teist taga lihtsalt pisaraid valama."

"Tuleb heaks kiita järgmiseid sanktsioone ja saata uut abi Ukrainale, et oleks selge, et mingit järeleandmist Venemaale ei tule," selgitas Vseviov. "Müncheni julgeolekukonverents peaks olema see aeg, kus Euroopa oma sõnumid paika saab."

Vseviov rõhutas, et on aeg, kus uudiseid tuleb kiiresti, kuid selles segaduses ei tohiks igal uudisel järele joosta, vaid peaks hoidma fookust olulisel. "Mingeid läbirääkimisi pidada agressoriga ei ole võimalik," selgitas ta. "Et läbirääkimised saaksid toimuda, selleks tuleb agressor sundida oma eesmärgist loobuma, seda saab teha jõupositsioonilt."

Vastates küsimusele, kas Euroopa julgeoleku küsimusi üle Euroopa peade ei otsustata, kordas Vseviov, et teod on tähtsamad kui sõnad. "Nüüd tuleb töötada uute sõjalise abi pakettidega," ütles ta.

Ameerika on Vseviovi sõnul Euroopale kriitilise tähtsusega liitlane. Ta lisas, et ameeriklastel on õigus: Euroopa on lubanud asju, mida Euroopa pole teinud.

"Kas me siis varem neid sõnumeid piisava selgusega ei saanud? Saime küll ja Eestil ei ole siin midagi häbeneda - ei kaitsekulude mõttes ei Ukraina toetamise mõttes," ütles Vseviov.

"Euroopa roll siinse maailma osa julgeoleku tagamisel on täna suur ja see kasvab veel - ja see on olnud ka ameeriklaste positsioon," lisas ta.

Välisminister Margus Tsahkna osaleb 14.-16. veebruaril rahvusvahelisel Müncheni julgeolekukonverentsil Saksamaal, kus esineb sõnavõtuga mitmel konverentsi kõrvalüritusel ja kus toimub rida kahepoolseid kohtumisi.

Välisministri fookus Münchenis saab olema Venemaa agressioonil Ukraina vastu, teatas välisministeerium reedel.

"Eesti sõnum on selge: läbimõtlematus ja kiirustamine innustab Putinit agressiooni jätkama. Selleks, et saavutada püsiv rahu, tuleb survestada Venemaad loobuma eesmärgist Ukraina alistada ja Euroopa turvatalastu ümber korraldada. See õnnestub, kui Lääs püsib ühtsena, sõjalist abi Ukrainale maksimeeritakse ja Venemaad poliitiliselt ning majanduslikult survestatakse," ütles Tsahkna visiidi eel.