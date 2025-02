Sel suvel Tartusse autovabaduse puiesteed ei tule

Sel suvel Tartusse Autovabaduse puiesteed ei looda. Kui viimasel viiel suvel on muudetud Vabaduse puiestee autovabaks alaks, kus toimunud ka mitmeid kultuurisündmusi, siis sel aastal on Tartu linn otsustanud kahanenud eelarve tingimustes autovabaduse puiestee korraldamisest loobuda.

Idee, muuta Tartus asuv Vabaduse puiestee suvel üheks kuuks autovabaks alaks sai esimest korda rakendust 2020. aastal. Autovabaduse puiestee kontseptsiooni all ongi nii viimased viis suve saanud tartlased ja Tartu külalised tavapäraselt juulikuus veeta muidu tiheda liiklusega Vabaduse puiesteel aega näiteks jalutades või ka erinevaid kontserte kuulates.

Aasta aastalt on kasvanud aga nii Autovabaduse puiesteel toimuvate sündmuste arv kui ka korraldamise maksumus. Näiteks algusaastal maksis Tartu linnale Autovabaduse puiestee tegemine 80 000 eurot ja selle eest toimus puiesteel 30 üritust.

2023. aastal läks aga Autovabaduse puiestee maksma 190 000 eurot ning eelmisel ehk kultuuripealinna aastal juba 200 000 eurot. Ka sündmuste arv kasvas vastavalt 60 ja 100 ürituseni. Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski räägib, et kahanenud linnaeelarve tingimustes sel suvel Autovabaduse puiesteed enam ei korraldata.

"Me oleme linnaeelarvet planeerides pidanud leidma kokkuhoiukohti kõikides valdkondades ja on ka selge, et samas mahus Autovabaduse puiesteed või alternatiivset asukohta meil käesoleval aastal ei ole võimalik teha. Me peame ka linnavaradesse vastutustundlikult suhtuma," ütles Kaplinski.

Autovabaduse puiestee külastatavuse arv oli viie aasta peale kokku 825 000. Enim ehk 200 000 külastust teenis autovabaduse puiestee mullu, kultuuripealinna aastal, lisas Kaplinski.

"Sellist efektiivsust naljalt teiste kultuurisündmuste puhul ei leia," ütles ta.

Kaplinski sõnul on autovabaduse puiestee ka ruumieksperimendina praeguseks oma eesmärgi täitnud ja andnud vajalikke kogemusi, mida arvesse võtta kultuurikeskuse Siuru detailplaneeringus. Ka Siuru loomisega muutub tulevikus Vabaduse puiestee n-ö nägu ja tegu.

Autovabaduse puiestee on linnal plaanis sel suvel asendada nn suveprojektiga, mille eelarveks 50 000 eurot.

"Me leiame, kas südalinnas või lausa vanalinnas mõne teise asukoha, kus me tunneme, et on vaja tuua värsket mõtet, inimestel aidata seda avastada, proovida seal läbi viia sündmusi, mida varem ei ole võib-olla viidud, mõtestada meie ühist linnaruumi uut moodi. Sinna kindlasti tuleb mingi osa kultuuriprogrammi ja mingi osa autovabaduse puiestee inventari," rääkis Kaplinski.

Uue projekti programm koostab Tartu sündmuste korralduskeskus. Keskuse direktor Maarja Liba ei soovinud reedel põhjalikemaid kommentaare uue programmi kohta jagada. Liba ütles, et kui kokkulepped on lõplikult saavutatud saab ka programmist ja kontseptsioonist lähemalt rääkida.