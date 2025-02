Läti valitsuses võivad pingete tõttu toimuda muudatused

Nii opositsioon kui ka president sakutavad valitsust piinliku poliitilise jandi pärast Läti Panga presidendi valimisel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Parim inimene jääb lihtsalt seepärast kõrvale, et ta pole Ühtsuse ja koalitsiooni kandidaat," ütles Läti seimi Läti Esikohal fraktsiooni aseesimees Linda Liepina.

Koalitsiooni sees põhjustab erimeelsusi eelkõige transpordivaldkond - Rail Balticu rahaprobleemid, Air Balticu tulevik. Võimatu on mitte märgata peaministri ja transpordiministri erimeelsusi valitsuse istungitel. Kuid on ka neid, kes pole rahul rahandusministriga ja neid, kes pakuvad kompromissina valdkondade ja ministrikohtade ümberjagamist koalitsioonipartnerite vahel. Mitu korda on omavahel uuesti arutatud ühistegevuse eesmärke ja peaminister kohtub ministritega. Samas on ka neid poliitikuid, kes kinnitavad, et koostöö on hea.

"On normaalne, et igal parteil on oma seisukoht. Vaadete erinevus ei tähenda, et koalitsioon oleks muutunud ebastabiilseks. Seepärast väitleme, otsime lahendusi. Loomulikult soovib ka opositsioon näidata, et koalitsioonis on probleemid, kuid see on täiesti tavaline asjade käik. Arutleme ja leiame parima lahenduse," ütles Läti seimi Uue Ühtsuse fraktsiooni liige Janis Reirs.

President Edgars Rinkevics aga leiab, et rahva ja võimu usaldus on Lätis paigast ära, esmaspäeval kaasas ta arutellu lisaks poliitikutele ka põhiseaduse eksperdid.

"Peame mõistma, et kell tiksub, olgu teemaks kaitse või julgeolek või rahva usaldus võimu suhtes. Aega lõputult omavahel väidelda pole. Meil on näiteks kaitsevaldkonnas kirjutatud palju suurepäraseid seadusi ja reegleid, ainult et erilist tulemust pole. Kui soovime, et meie ühiskond oleks tugev ja jätkusuutlik, peaksid kõik, kes võimu juures on, mitte kartma eksida, vaid tegema vajalikud otsused ära," rääkis Rinkevics.

President plaanib esitada parlamendile ka seadusemuudatused, mis võimaldaks rahval poliitikute töösse paremini sekkuda ka valimiste vahelisel ajal.