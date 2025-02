Scholz Pariisis: Euroopa ja USA peavad julgeolekus alati ühiselt tegutsema

Saksa liidukantsler Olaf Scholz ütles esmaspäeval, pärast kõnelusi teiste Euroopa juhtidega, et Euroopa ja Ühendriigid peavad alati ühiselt tegutsema julgeolekut puudutavates küsimustes.

"Julgeoleku ja vastutuse jaotust ei saa olla Euroopa ja Ühendriikide vahel," ütles Scholz Pariisis.

"NATO tugineb meie alatisele koostegutsemisele ja ohu jagamisele, millega tagada meie julgeolek. Seda ei saa küsimuse alla seada," teatas Scholz.

Scholz seletas veel, et mis tahes arutelu praegu selle üle, kas saata rahuvalvajaid Ukrainasse, on täiesti ennatlik ja ülimalt kohatu ajal, mil sõda alles kestab.

Poola peaminister Donald Tusk ütles juba veidi varem, et Euroopa ja USA liitu ei tohi seada kahtluse alla.

Tusk ütles, et praegu pole õige aeg mõelda NATO Atlandi-ülesele sõjalisele liidule alternatiivi loomisele ning Ukrainale julgeolekutagatisi pakkuvad riigid peavad olema kindlad, et suudavad need täita.

Euroopa liidrid saabusid esmaspäeval Élysée paleesse erakorralisele tippkohtumisele, mille kutsus kokku Prantsuse president Emmanuel Macron. Prantsuse presidendikantselei märkis veel, et Macron vestles vahetult enne tippkohtumise algust telefonitsi ka Donald Trumpiga.