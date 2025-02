USA ja Venemaa delegatsioon alustasid läbirääkimisi

"Ar-Riyadis algasid läbirääkimised Venemaa ja USA delegatsioonide vahel," teatasid Venemaa riiklikud meediakanalid.

USA delegatsiooni juhib välisminister Marco Rubio ning delegatsiooni kuuluvad veel riiklik julgeolekunõunik Mike Waltz ja Valge Maja eriesindaja Lähis-Idas Steve Witkoff.

Venemaa delegatsioonis on välisminister Sergei Lavrov ja Putini abi Juri Ušakov.

Saudi Araabiat esindavad kohtumisel välisminister prints Faisal bin Farhan Al Saud ja Saudi riiklik julgeolekunõunik Mosaad bin Mohammad Al-Aiban.

Läbirääkimised järgnevad USA presidendi Donald Trumpi eelmisel nädalal peetud telefonikõnedele Venemaa režiimijuhi Vladimir Putini ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, misjärel ta andis oma meeskonnale korralduse alustada läbirääkimisi sõja lõpetamiseks Ukrainas, mida ta oli oma valimiskampaania ajal korduvalt lubanud.

President Zelenski teatas, et Ukraina ei osale sel nädalal Ar-Riyadis peetavatel USA-Venemaa läbirääkimistel, kuid ta sõidab sel nädalal Saudi Araabiasse, et pidada eraldi läbirääkimisi Saudi Araabia esindajatega.

Delegatsioonid eirasid ajakirjanike küsimus

Kohtumisele saabunud delegatsioonide liikmed eirasid ajakirjanike küsimusi, milles muuhulgas päriti, kas USA on hüljanud ukrainlaste huvid ja milliseid järeleandmisi Washington Moskvalt nõudis.

Venemaa esindajad on teatanud, et kõnelused keskenduvad sõja lõpetamisele ja Venemaa-USA suhete laiaulatuslikule taastamisele. Kremli kirjelduste kohaselt langesid Vene-USA suhted president Joe Bideni administratsiooni ajal "alla nulli".

"Me näeme tõesti, et president Trump ja tema meeskond on probleemide lahendajad, inimesed, kes on juba käsitlenud paljusid suuri väljakutseid väga kiiresti, väga tõhusalt ja väga edukalt," ütles Venemaa riigivarafondi juht Kirill Dmitrijev Ar-Riyadis ajakirjanikele.

USA-s hariduse saanud ja varasemalt Goldman Sachsis töötanud Dmitrijev mängis Trumpi esimesel ametiajal aastatel 2016–2020 olulist rolli Moskva kontaktides Washingtoniga.

Ušakov ütles esmaspäeval, et Dmitrijev võib delegatsiooniga liituda, et arutada majandusküsimusi. "On väga oluline mõista, et USA ettevõtted kaotasid Venemaalt lahkudes umbes 300 miljardit dollarit. Nii et paljud riigid on kandnud tohutut kahju sellest, mis praegu toimub," ütles Dmitrijev.