Oluline kolmapäeval, 19. veebruaril kell 5.45:

- Droonid ründasid Venemaal Samaras asuvat naftarajatist;

- Venemaa korraldas Ukrainale järjekordse ulatusliku droonirünnaku;

- Trump rääkis viimastest kõnelustest ja sõja lõpetamisest.

Droonid ründasid Venemaal Samaras asuvat naftarajatist

Venemaal Samara oblastis süttis ööl vastu kolmapäeva eeldatava Ukraina droonirünnaku järel naftarajatis.

Droonid tabasid Samara oblastis asuvat Sõzrani naftatöötlemistehast, rünnaku tagajärjel puhkes tehases tulekahju. Samara kuberner teatas, et sündmuskohal tegutsevad päästetöötajad. Venemaa Telegrami kanalid teatasid, et kohalikud elanikud kuulsid vähemalt kolme plahvatust, vahendas Ukrainska Pravda.

Tehas toodab bensiini, diislikütust, surugaasi, laevakütust ning muid naftasaadusi. Ukraina ründas tehast ka mullu kevadel, tulekahju kustutamine kestis toona mitu tundi.

Venemaa korraldas Ukrainale järjekordse ulatusliku droonirünnaku

Ukraina seisis ööl vastu kolmapäeva silmitsi järjekordse ulatusliku droonirünnakuga.

Linnapea Hennadi Truhhanov ja piirkondliku sõjaväeadministratsiooni juht Oleh Kiper pöördusid Odessa ja Odessa rajooni elanike poole palvega püsida varjendites. On teateid purustustest ja põlengutest.

Trump rääkis viimastest kõnelustest ja sõja lõpetamisest

Ameerika Ühendriikide ja Venemaa välisministrite juhitud delegatsioonid pidasid teisipäeval Saudi Araabias Ukraina sõja lõpetamise üle kõnelusi. USA president Donald Trump ütles hiljem, et on palju kindlam kokkuleppe saavutamises pärast kõnelusi, mida ta nimetas väga headeks.

"Venemaa tahab midagi ära teha. Nad tahavad lõpetada selle metsiku barbaarsuse," väitis USA president, lisades, et Vene sõdurid surevad seal iga nädal tuhandete kaupa.

Trump nimetas sõda mõttetuks, märkides, et kõik üllatuvad, kui näevad sõjaliste ja tsiviilkaotuste tegelikku suurust.

"Ma arvan, et mul on võimu see sõda lõpetada ja ma arvan, et see läheb väga hästi," lausus Trump.

Trump kordas ka oma varasemat juttu, et kui tema olnuks president, poleks see sõda alanudki. Ta väitis tõendeid esitamata, et Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski toetus olevat langenud nelja protsendini ning leidis, et Ukrainas tuleks korraldada valimised.

Samuti süüdistas ta taaskord president Joe Bidenit selles, et too ei soovinud Ukraina sõda lõpetada

"Miks nad seda kolme aastaga ei teinud? Mina võinuks jõuda kokkuleppele, millega pea kogu Ukraina territoorium jäänuks Ukraina omaks ja hävingut poleks peaaegu toimunud, kuid president Biden otsustas seda mitte teha," rääkis Trump.