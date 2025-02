Trump soovib Ukraina haruldaste muldmetallide vahetamist USA abi vastu

"Soovime sõlmida lepingut Ukrainaga, kus nad kindlustavad abi, mida me neile anname nende haruldaste muldmetallide ja muude asjadega," ütles Trump ovaalkabinetis ajakirjanikega vesteldes.

New York Times kirjutas detsembris, et Ukraina võimud on lükanud edasi lepingu allkirjastamise Ühendriikidega haruldaste muldmetallide töötlemise ja kaevandamise kohta, et Trump saaks ametisse astudes selle tehingu au enda kontosse kanda.