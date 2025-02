Boris Johnson Euroopale: Trump üritab teid lihtsalt šokeerida

Briti endine peaminister Boris Johnson ütles, et USA president Donald Trumpi Ukraina-teemalised kommentaarid ei ole mõeldud olema ajalooliselt täpsed ning et Trump üritab oma sõnavõttudega mõjutada Euroopat ennast kokku võtma, kirjutab Politico .

Boris Johnson kutsus Euroopa liidreid üles mitte võtma Donald Trumpi ukrainlaste süüdistamisi sõja puhkemises liiga sõna-sõnalt.

Trump nimetas teisipäeval Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit kehvaks läbirääkijaks ning seadis kahtluse alla tema reitingud. Samuti osutas Trump näpuga Kiievile Venemaa täiemahulise sissetungi alustamise pärast.

Trump rääkis ka, et Ukraina peaks korraldama valimised.

Briti endine peaminister Johnson, kes on olnud Ukraina häälekas liitlane, kuid samas kiitnud ka Trumpi, asus USA presidendi kaitsele. Ta vaidlustas mõned Trumpi viimased väited, kuid ütles, et Euroopa riigid peaksid nägema neid pigem osana läbirääkimistest, mitte tõsiste seisukohtadena.

"Millal me eurooplased lõpetame Donald Trumpi pärast skandaalitsemise ja hakkame aitama tal seda sõda lõpetada?" kirjutab Johnson sotsiaalmeedias.

"Loomulikult ei alustanud Ukraina sõda. Sama hästi võiks öelda, et Ameerika ründas Jaapanit Pearl Harboris," kirjutas Johnson. "Muidugi ei tohiks riik, kus toimub vägivaldne sissetung, korraldada valimisi. Aastatel 1935.–1945. Ühendkuningriigis üldvalimisi ei toimunud. Muidugi ei ole Zelenski reiting neli protsenti. See on tegelikult umbes sama, mis Trumpi oma."

"Trumpi avaldused ei ole mõeldud ajalooliselt täpsetena, vaid eurooplaste tegudele šokeerimiseks," lisas Johnson.

Pärast 2022. aastal ametist lahkumisest on Johnson teinud lobitööd, et USA vabariiklased jätkaksid Ukraina toetamist.

Eelmisel nädalal süüdistas Johnson Euroopa liidreid peata olekus seoses Venemaa-USA kõnelustega ja kutsus eurooplasi konflikti viimases etapis end kokku võtma ja kehtestama.