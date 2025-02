Tallinki 2024. aasta puhaskasum oli 40,3 miljonit eurot

Tallink Grupi tegevuskasum enne mahaarvamisi ehk EBITDA oli 175 miljonit eurot ning puhaskasumiks kujunes 40,3 miljonit eurot, selgub ettevõtte neljapäeval börsile avaldatud 2024. aasta auditeerimata majandustulemustest.

Tallinki laevadega reisis mullu ligi 5,6 miljonit inimest. Grupp ja selle tütarettevõtted panustasid Eesti riigieelarvesse maksudena üle 85 miljoni euro.

"Viimased aastad on turismi- ja transpordisektorile olnud keerulised ning erand polnud ka 2024. aasta. Keskendusime eelkõige kulude kontrolli all hoidmisele, põhiliinide edukale opereerimisele ning paindlikele võimalustele teenida lisatulu. Arvestades keerulist majanduskeskkonda kõigil meie koduturgudel ja tarbimiskindluse madalaimat taset viimase kümnendi jooksul, läks eelmine aasta rahuldavalt. Täname kõiki reisijaid ja lepingupartnereid, kelle toel oleme suutnud pakkuda tööd ligi 5000 inimesele ja panustada Eesti riigikassasse maksudega. Saame taas maksta ka dividende meie aktsionäridele kuus senti aktsia eest, nagu kontserni juhatus ja nõukogu on otsustanud," kommenteeris AS Tallink Grupp juhatuse esimees Paavo Nõgene pressiteate vahendusel.

Ettevõtte 2024. aasta müügitulu ulatus kokku 786 miljoni euroni, laenu- ja intressimaksed moodustasid 116 miljonit eurot. Majandusaasta lõpu seisuga opereeris kontsern 14 laeva, välja prahitud oli möödunud aasta jooksul kolm laeva ning kaks laeva ootas otsuseid. Veetud kaubaveoühikute arv oli pisut üle 303 000, reisijate sõidukeid veeti kokku üle 777 000.

"Laevad peavad sõitma, mitte seisma – pikaajaliselt kai äärde dokitud laev on ettevõttele ainult kulu. Heitlik majanduskeskkond esitab meile väljakutse olla paindlikumad ja rakendada uusi tegevusmudeleid. Me jälgime ka alanud aastal pingsalt oma põhiliinide arengut ja otsime prahtimisvõimalusi nendele laevadele, mis ei ole praegu põhiliinidel kasutuses. Selle valguses on heameel selle üle, et Tallinna-Helsingi liin on pärast kriisiaastaid taastunud jõudsalt. Paneme kasvuootusi ka Paldiski-Kappelskäri liinile, kus on tänu reisilaeva Star I naasmisele saabunud tuntav kvaliteedihüpe autoga reisijate jaoks. Oleme lootusrikkad, et ka rootslaste arv hakkab Läänemerel jälle jõudsamalt suurenema," lisas Nõgene.

Tallinki veetud reisijate koguarv 2024. aastal oli 5,6 miljonit, kellest suurema osa ehk peaaegu poole moodustasid soomlased. Eestist oli reisijaid ligi veerand ning rootslaste osakaal jäi alla kümnendiku, olles väiksem ka muudest Euroopa riikidest pärit reisijate arvust. Edukaima, Eesti-Soome liinide müügitulu kasvas eelmise majandusaastaga võrreldes ligi 15 miljoni euro võrra ning oli peaaegu 313 miljonit eurot. Segmendi tulem suurenes ka eelmise majandusaastaga võrreldes ning oli 81 miljonit eurot.

Kontserni investeeringud moodustasid möödunud aastal 22,4 miljonit eurot, millest suurema osa hõlmasid laevade hooldus- ja remonditööd, muu hulgas tehnilised tööd ja reisijate alade uuendused, aga ka panustamine IT valdkonda.

"Jätkusuutlikku majandamist silmas pidades on oluline märkida, et oleme suutnud jõuliselt vähendada oma laenukoormust. 2024. aastal tehtud laenude tagasimaksed summas 87 miljonit eurot on väga märkimisväärne ning aitab tagada meie põhitegevuses stabiilsust. See on ka ettevõtte juhatuse praegune meie eesmärk – olla taas stabiilne dividendi maksev börsiettevõte," lõpetas Nõgene.

31. detsembri 2024 seisuga oli Tallink Grupil 38 073 aktsionäri ja FDR-i omanikku, neist 29 755 Tallinna börsil ja 8318 Helsingi börsil.

AS Tallink Grupp on üks juhtivaid reisijate- ja kaubaveoteenuste pakkujaid Läänemerel. Ettevõte opereerib laevu liinidel Eesti, Soome ja Rootsi vahel ning haldab 14 laevast koosnevat laevastikku kaubamärkide Tallink Silja Line ja Tallink Shuttle alt.

Lisaks meretranspordile tegeleb Tallink Grupp ka laevade lühi- ja pikaajalise prahtimisega, opereerib nelja hotelli ning kahte eraldiseisvat restorani Tallinnas ja Riias ning juhib edukat reisikaubandusettevõtet, mille kauplused asuvad nii laevadel kui ka maismaal. Ettevõte omab ka Burger King© frantsiisi Balti riikides ning haldab turismi- ja transpordivaldkonnaga seotud tütarettevõtteid kuues Euroopa Liidu riigis: Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis ja Saksamaal.

Ettevõtte aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna ja Nasdaq Helsingi börsil.