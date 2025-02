Läänemets: valitsuse otsus paneb ka maatuule arendajad uude seisu

"Mure on selles, kuidas me maismaatuule arendajatele kindlust tagame, sest nende äriskeem sõltub sellest, milline tuleb meretuuleparkide süsteem. Kui sinna pannakse rohkem raha, siis neil on vähem tootlust," ütles Läänemets ERR-ile.

"Sellist segadust on tõesti väga palju. Ma pean kiitma kliimaministeeriumi, dokumendid on paremaks läinud. Need, mis praegu valitsusele kirjalikus ühes komplektis, on juba midagi sellist, mille pealt võiks peaaegu otsust teha, aga uued muutujad on jälle mängus," rääkis Läänemets.

Läänemetsa sõnul tuli neljapäeva hommikul kliimaministeerium valitsuse istungile taas uute numbritega.

"Me jälle neid arvutusi ja loogikaid ei ole näinud ja küsimusi tekkis väga palju," rääkis Läänemets samas. "Ja ma olen ka sellega nõus, et kui isegi riigikontroll ei saa lõplike arvutusi, ongi võib-olla tormakas otsustada."

"Avalikkuses ja meedias esitatud küsimused on õiged. Kuidas see ära tasub? Mis see mõju on? Kas tuleb nii palju üldse tuult? Neid küsimusi me oleme pool aastat valitsuse küsinud sotsiaaldemokraatide poolt. Pool aastat me oleme jupikaupa mingeid selgitusi saanud. Ja ma mõistan, et kui meil läks pool aastat valitsuse laua taga, et midagi aru saada, siis avalikkuse jaoks ongi palju lahtisi otsi," lisas Läänemets.

"Lõpuks see suund on õige, et on tuuleenergia, põlevkivi reservis, gaasijaamad, salvestusvõimsused, et on võimalikult odav, hajus. Me oleme selles suunas kokku leppinud, aga kui nüüd jälle muutuseid tehakse, siis ma ei saa öelda lõplikult, et meil valitsuses mingeid kokkuleppet on," rääkis Läänemets.

Siiski ütleb Läänemets, et ei saa öelda, et kliimaministeerium on halba tööd teinud.

"Seal on ametnikud, kes väga tublilt oma tööd teevad. Aga küsimus on õige, miks see kõik selline on. Ma meenutan, et Yoko Alender ei ole väga pikalt selles ametis olnud," rääkis Läänemets.

Valitsus otsustas neljapäeva loobuda meretuuleparkide toetamisest kuni 2,6 miljardi euro ulatuses. Selle asemel analüüsib kliimaministeerium, kas on kuidagi teisiti võimalik merre tuuleparke rajada. Ministeerium on lubanud vähempakkumisega lagedale tulla järgmise aasta alguses. Sisuliselt on toetuse otsus nüüd päevakorrast maas.