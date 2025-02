Elisa sunnib lepingut lõpetada soovivat klienti esindusse kohale tulema

Elisaga lepingut lõpetada tahtnud klient rääkis ERR-ile ootamatust avastusest, et kui muidu saab kõiki toiminguid iseteeninduses teha, siis lepingut lõpetada selle kaudu ei õnnestunud. Nii oligi ta sunnitud suunduma Elisa esindusse, kus ka klienditeenindaja kinnitas, et kord on tõepoolest selline – kohaletulemata lepingut lõpetada ei saa.

Elisa telekomiteenuste valdkonna juhi Evelin Tulp ütles, et telekomiteenuse puhul on laialt levinud praktika, et lepingu lõpetamisel käib suhtlus kliendi ja teenusepakkuja vahel läbi inimkontakti.

"Seda põhjusel, et kogemus on näidanud, et see on toiming, mis vajab täpsemat selgitust ja teenusepakkuja poolset abi," lausus Tulp.

Ta lisas, et kui kliendil on tekkinud soov oma teenusleping lõpetada, siis on äärmiselt oluline välja selgitada lõpetamissoovi põhjus.

"Enamasti ei ole põhjuseks see, et klient ei vaja enam teenust, vaid et tema vajadused on muutunud või ta vajab abi teenuse kasutamisel. Seetõttu soovime, et meie spetsialistid teda nõustaksid ja aitaksid. Seega soovitame kliendil pöörduda kas meie telefoniteenindusse või esindusse," lausus Tulp.

Ta lisas, et Elisa teenusteportfell on lai ning iga protsessi puhul on hoolega valitud lähtuvalt klientide vajadustest, millises kanalis need protsessid toimivad.

"Näiteks on toiminguid, mis ei olegi e-kanalis tehtavad ja vajavad üldse tehniku visiiti kliendi koju – näiteks kliendi internetiühenduse kolimine optikakaablile," ütles Tulp.

ERR uuris ka Telialt, kas neil on teenuseid, mida saab lõpetada ainult teenindusse kohale tulles. Telia ühendusteenuste osakonna juht Evelin Neerot ütles, et nad on üritanud teha erinevate põhi- ja lisateenustega liitumise või ka nende ajutise peatamise ja lõpetamise võimalikult mugavaks ja lihtsaks. Siiski ei kinnitanud ta otsesõnu, kas neil on või ei ole teenuseid, mille muutmine eeldab füüsilist kohaletulekut.

Neerot tõi välja, et mitmeid Telia põhiteenuseid, sealhulgas TV-teenust ja koduinternetti, saab muuta või lõpetada ka iseteeninduses. Koduseadmete nagu ruuterite või digibokside puhul, mis on kliendile renditud, saab need näiteks pakiautomaadi vahendusel Teliale tagastada.

Ettevõtte kodulehel on kirjas, et mobiilinumbri lepingut iseteeninduses lõpetada ega peatada ei saa, selleks tuleb telefonitsi ühendust võtta või esindusse pöörduda.

"Mobiiliteenuse saab klient Telias lõpetada soovi korral näiteks telefoni teel, aga arendame ka siin lahendust selle võimaluse pakkumiseks Telia iseteeninduses," ütles Neerot.

Tele 2 kodulehel on öeldud, et nendega sõlmitud lepingut saab lõpetada kas Tele 2 esindusse kohale tulles, aga ka infotelefoni või vestlusakna kaudu, ent sel puhul on tarvis teada oma salasõna.