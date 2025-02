Kallas kohtub Washingtonis USA välisministri Marco Rubioga

Kallas teatas, et plaanib Rubioga arutada Euroopa Liidu ja USA vahelisi suhted ning USA ja Venemaa kõnelusi Ukraina sõja lõpetamise üle.

"(Vene presidendi Vladimir) Putiniga võib arutada, mida tahes, ent kui jutt on Euroopast või Ukrainast, peavad kokkuleppega olema nõus ka Ukraina ja Euroopa," ütles Kallas esmaspäeval enne EL-i välisministrite kohtumist Brüsselis.

Ka Starmer ja Macron teevad Washingtoni visiidi.

Euroopa kahe tuumariigi liidrid lähevad Valgesse Majja, et püüda endale ja Ukrainale tagasi võtta keskne roll pärast seda, kui nad USA-Venemaa läbirääkimistest sõja lõpetamise üle välja jäeti.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron külastab Trumpi esmaspäeval.

Briti peaminister Keir Starmer kohtub Trumpiga neljapäeval.

Poola välisminister Radoslaw Sikorski kohtus Rubioga möödunud reedel.

Küsimusele, kas Sikorski mõistab Washingtoni läbirääkimiste taktikat Ukraina küsimuses, vastas ta, et see on küsimus USA poolele, kuid rõhutas, et talle jäi mulje, et USA on pühendunud püsivale rahule.