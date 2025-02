Pärnu linnapea Romek Kosenkranius astub Reformierakonda

Reformierakonna ridades soovib Kosenkranius anda oma panuse selleks, et Pärnu ja Tallinna vahel asuv Via Baltica muutuks neljarealiseks maanteeks.

"Pärnus on olemas juba rahvusvaheline sadam ja kaks+kaks teelõike on Pärnu ümbruses ehitatud. Kuid Via Baltica on Eesti kõige olulisem kaubandustee ning selle neljarealiseks ehitamine peab saama nii Pärnu kui valitsuse suureks eesmärgiks," sõnas Kosenkranius.

Teine Reformierakonna ja Kosenkraniuse prioriteet saab olema eelmisel aastal kehtestatud parkimiskorra muutmine — see kohtleb Pärnu maakonnast tulijaid erinevalt võrreldes linlastega.

"Pärnu on maakonnakeskus. Seega saab Pärnu linn areneda vaid koos maakonnaga ja vastupidi. Luban, et muudame parkimiskorda ja edaspidi saavad kõik maakonna elanikud parkida linnas linlastega samadel tingimustel," ütles Kosenkranius.

Kosenkranius kinnitati sügisestel kohalike omavalitsuste valimistel Reformierakonna esinumbriks Pärnumaal.

Kuigi Kosenkranius liitub Reformierakonnaga, viib ta kuni hilissuveni ellu siiski valimisliidu eesmärke vastavalt koalitsioonilepingule.

Kosenkranius tunnustas oma liitumisavalduses Pärnu praeguse koalitsiooni – Reformierakonna, Isamaa ja valimisliidu – koostöövõimet. "Kindlasti on meie pingutuse üheks tähiseks peagi valmiv uus sild, mida pärnakad on aastakümneid oodanud," ütles Kosenkranius.

Kosenkranius kuulub valimisliitu Pärnu Ühendab ja ta on olnud Pärnu linnapea alates 2015. aasta aprillist.

Alates 2022. aastast moodustavad Pärnu linna koalitsiooni valimisliit Pärnu Ühendab, Reformierakond ja erakond Isamaa.