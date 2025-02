Poliitikute sõnul polnud Kosenkraniuse astumine erakonda üllatav

Seni valimisliitu Pärnu Ühendab kuulunud Pärnu linnapea Romek Kosenkranius teatas kolmapäeval, et astub Reformierakonda. Poliitikute ja ekspertide sõnul polnud see üllatav, kuid sügisesi valimisi võib mõjutada see, mis saab nüüd edasi valimisliidust Pärnu Ühendab.

Romek Kosenkraniusest sai esimest korda Pärnu linnapea 2015. aastal Toomas Kivimäe valimisliidu liikmena Kivimäe asemel, kui Kivimägi läks riigikokku. 2017. aasta ja 2021. aasta kohalikel valimistel sai ta aga linnapeaks juba valimisliidu Pärnu Ühendab liikmena.

Teade Kosenkraniuse liitumisest Reformierakonnaga üllatusena ei tulnud, sest tema ambitsioon riigikokku kandideerida oli teada.

"Romek tegi seda kokkulepet juba ammu ja ma eeldan, et põhjus, miks ta praegu otsustas seda avalikustada, on see, et lihtsalt selle silla avamist peaks läbi tegema Reformierakonna liige, mitte mingisuguse valimisliidu esindaja," kommenteeris Pärnu linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Andrei Korobeinik.

Koalitsiooni kuuluvad Pärnus praegu Reformierakond, valimisliit Pärnu Ühendab ja Isamaa. Isamaa fraktsiooni liikme Siim Suursillla hinnangul mõjutab Kosenkraniuse samm sügisesi valimisi oluliselt. Tema arvates parandas Reformierakond oma šansse, ent valimisliitude tulevik on küsimärgi all.

"Pärnakate jaoks on, ma arvan, üks tõsine küsimus, et kui alates 2009. aastast on pärnakatele valimisliitu esitletud kui apoliitilist organisatsiooni, kus teostatakse Pärnu huvides kõiki ülesanded, siis tegelikult eilne samm ju näitab, et on tegelikult valimisliit poliitilise karjääri kujundamiseks inimestele, kes soovivad end teostada poliitiliselt parteide kaudu," rääkis Suursild.

Põhiküsimus ongi praegu, mis saab valimisliidust Pärnu Ühendab. Praeguse koalitsioonileppe järgi kuulub linnapea ametikoht valimisliidule ja Kosenkraniuse sõnul jätkabki ta kuni sügiseni valimisliidu esindajana, kuigi on Reformierakonna liige. Korobeiniku hinnangul päästaks valimisliitu vaid Kosenkraniusest vabanemine, sest vastasel juhul ootab neid poliitiline surm.

"Sõltub väga palju sellest, mida valimisliit teeb, kas nad otsustavad olla selline Pärnu mõistes Eesti 200, kes teeb seda kõike, mis Reformierakond neile ütleb, või nad proovivad ikkagi tugevalt minna valimistele ja vahetada linnapea enne valimisi. /.../ Igal juhul kooslus Reformierakond pluss valimisliit valimistel saavad kahe peale tunduvalt vähem mandaati kui nad oleksid muidu saanud," ütles Korobeinik.

"Kui valimisliit Pärnu Ühendab, suudab enda esinumbriks leida väga karismaatilise inimese, kes suudab valijat veenda oma apoliitilisuses, siis nad võivad teha täitsa arvestatava tulemuse," lisas ta.

"Ma ise ei näe küll, et oleks seal selline juhtfiguur või väga tugev kandidaat, kes võiks seal tugeva tulemuse tuua. Võib-olla siis jääb selliseks linnaks, kus ei ole valimisliidu käes võim, vaid liigub erakondade poole," ütles Pärnu Postimehe peatoimetaja Siiri Erala.

Erala arvab, et sügis siiski suuri muudatusi valijate eelistustes ei too ja Kosenkranius toob ka Reformierakonnas olles oma hääled ära. Uut tegijat Pärnu poliitmaastikule Erala tulemas ei näe. Sama arvavad Korobeinik ja Suursild.

Ka EKRE-st öeldi "Aktuaalsele kaamerale", et palju sõltub, mis saab valimisliidust.

Valimisliit Pärnu Ühendab ütles, et nad otsustavad oma edasised sammud järgmisel nädalal.