Lippus: transpordiameti uus maja oleks Tallinna jaoks väga oluline

Linnaplaneerimise vaates on 400 töötajaga transpordiameti koondamine ühte kohta väga mõistlik, ütles Lippus (SDE).

"Transpordiamet on suhteliselt suur riigiamet, seal on töökohti rohkem kui nii mõneski ministeeriumis. Kui tavaliselt on harjutud rääkima, et riigi loodavad töökohad väljaspool Tallinna on strateegiline otsus, siis ka tegelikult Tallinna kontekstis on sellel 400 töökoha paigutamisel väga suur potentsiaal," lausus Lippus.

Lippuse sõnul vaevleb Tallinn probleemiga, et nii mõnigi linnaosa on monofunktsionaalne ehk seal elatakse ja magatakse, aga töökohti on piirkonnas vähe.

"Seetõttu nende 400 töökoha juurde loomine on meie jaoks äärmiselt oluline. Kui me räägime sellest, et oluline on kavandada linna, kus on töötavad kohalikud keskused, kus on nii-öelda 15 minuti linn, siis selles kontekstis me ka töökohti strateegiliselt paigutame. See on äärmiselt oluline ja see 400 inimest, see on ikkagi väga-väga suur ressurss," lausus Lippus.

Lippuse erakonnakaaslane Svet ütles sel nädalal, et transpordiamet peaks saama tulevikus uue kontorihoone, kuhu koonduvad praegu üle Tallinna ja Harjumaa asuvad bürood ja teenindusfunktsioonid. Minister lisas, et uus hoone võiks asuda näiteks Lasnamäel.

"Asukohta ma nii detailselt veel kommenteerida ei oska. Tuleb vaadata, kus on ka linnal maaomandit, mis selleks sobib. Aga ma saan aru sellest, miks mõtted Lasnamäe suunas liiguvad, sest seal on suur hulk veel arendamata ruumi, kuhu spetsiifilist asja kavandada. Aga see (asukoht) tundub kõige mõistlikum" märkis Lippus.

Lippuse sõnul vaadatakse üle, kuhu taoline hoone võiks mahtuda, kus oleks tagatud vajalik logistika ja ühendused eri transpordivahenditega ning seejärel oleks mõistlik riigile teada anda, mis kohad on pealinnal välja pakkuda.

"Kuna sinna peab pääsema nii bussiga kui ka autoga, siis Laagna tee on lihtsalt üks väga hästi ühendav sirge. Mingi suurema sõlme äärde on seda (uut hoonet) mõistlik kavandada," lisas abilinnapea.

Lippus meenutas, kuidas ta ise käis kunagi Mustamäel sõidueksamit tegemas ning kuidas sinna pääsemine oli ebamõistlikult keeruline. "Nii olulise teenusepakkuja jaoks on oluline leida logistiliselt hea asukoht, et inimestel oleks neid teenuseid mugav kasutada," nentis ta.

Transpordiameti peamaja asub praegu Lasnamäe ja Kesklinna linnaosa piiril Valge tänaval Kumu lähedal.

Sveti idee suhtes olid aga skeptilised Reformierakonna juhtpoliitikud. Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ütles näiteks, et uue hoone ehitamist ta ei toeta ja selle asemel võiks transpordiamet rentida üüripinda.

"Reformierakonnast on kostunud valitsuse tasandil hääli, et võiks lihtsalt mingisuguseid pindu kuskil üürida. Meie seda sellisena ei vaata. Meie jaoks on see kindlasti strateegiline küsimus. Mulle tundub küll mõistlik, et Tallinn omalt poolt vaatab (võimalikele) asukohtadele otsa ja me saame tegelikult abiks olla," märkis Lippus.

Ettepaneku, kuidas edasi liikuda, plaanib Svet valitsusse viia aasta lõpuks.