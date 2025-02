EL-i volinike viimase hetke vaidlus hoidis ära rohereeglite tühistamise

Kolmapäeval esitas Euroopa Komisjon laiaulatusliku ettepanekute paketi, mis tuleb vastu tööstusettevõtete murele seoses kõrgete energiahindade ja üha suurenevate aruandluskohustusega.

Komisjoni esitatud ettepanekute hulgas on ka hiljuti vastu võetud kestlikkuse alaste õigusaktide märkimisväärne leevendamine, mis vabastaks enamiku EL-i ettevõtetest aruandlusest oma keskkonnamõjude ja kliimariskide kohta ning selle kohta, kas nende tegevus on kooskõlas bloki jätkusuutlikkuse kriteeriumidega.

Kuid veel paar päeva tagasi kavandas EL-i täitevvõim veelgi ulatuslikumaid leevendusi. Reedel komisjonis ringelnud ettepanekud näitavad, et Brüssel soovis muuta kestlikkuse klassifikatsiooni täiesti vabatahtlikuks ja ka vähendada klassifikatsiooninõudeid.

Ettepanekud kutsusid esile mõne EL-i voliniku vastureaktsiooni, ütlesid kaks aruteludest teadlikku komisjoni ametnikku Politicole. Selle tõttu tegi kolmapäeval komisjon ettepaneku tunduvalt väiksemateks muudatusteks.

"Mida me teha tahtsime, on lihtsustada nii, et saavutaksime oma [kliima]eesmärgid... pööramata tagasi seda, mida olime teinud eelmise mandaadi ajal," ütles komisjoni kliima- ja konkurentsijuht Teresa Ribera kolmapäeva pärastlõunal toimunud tööstuskonverentsil.

Kedagi konkreetselt nimetama tunnistas ta: "Tõsi oli ka see, et loomulikult oli neid, kes oleks tahtnud absoluutselt kõigist [eeskirjadest] lahti saada ja veelgi kiiremini edasi minna [rohereeglite kaotamisega]."

Suletud uste taga olid ametnikud avameelsemad, märgib Politico.

"Nädalavahetusel oli tohutu tüli," ütles üks anonüümseks jääv ametnikest. "See oli kurnav, kuid saime [ettepanekutest] võimalikult tasakaalustatud versiooni."

Viimase hetke vaidlus näitab Brüsselis kasvavat lõhet selle üle, kui kaugele EL peaks minema, et järgida tööstusettevõtete nõudmisi rohereeglite kaotamiseks.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tegi bürokraatia vähendamise oma teise ametiaja peamiseks lubaduseks.

Von der Leyeni peamised eesmärgid on kahe regulatsiooni leevendamine, mille kohaselt ettevõtted vastutavad keskkonnakahjude eest kogu oma tarneahelas, ning EL taksonoomia, mis on bloki rohereeglite aluseks olev klassifitseerimissüsteem. Kolmapäeval avalikustatud ettepanekute pakett teeb olulisi neis leevendusi.

Kuid reedel kõlas ettepanek muuta kogu taksonoomia aruandlus vabatahtlikuks. See ettepanek oli mõne voliniku jaoks aga vastuvõetamatu.

EL-i taksonoomia on klassifikatsioonisüsteem, mis määrab, milliseid majandustegevusi võib pidada roheliseks. Määruse mõte on suunata investeeringu keskkonnasõbralikesse ettevõtetesse, kuid see nõuab ettevõtetelt ka aruandlust, kuidas nad vastavad EL-i konkreetsele säästlikkuse määratlusele.

EL-i taksonoomia hõlmab põhimõtet, mille kohaselt ettevõtte tegevus ei tohiks olla vastuolus liidu kuue keskkonnaeesmärgiga, nagu näiteks heitkoguste vähendamisega.

Mustandite kohaselt plaanis komisjon seda põhimõtet drastiliselt leevendada – muudatuse järgi saanuks ettevõtete tegevust pidada jätkusuutlikuks, isegi kui see kahjustab mõnda teist eesmärki, kuid tingimusel, et tekitatud kahju ei ole märkimisväärne.

Kolmapäeval kinnitas komisjon, et teeb sellise muudatuse, kuid ainult ühele kuuest eesmärgist – saastamise vältimisele.

Komisjon soovis ka muuta taksonoomia järgimise vabatahtlikuks kõikidele ettevõtetele, sealhulgas finantsturu osalistele nagu pangad. Põhjendusena tõi komisjon esile kohustusliku aruandlusega kaasnevaid kuluprobleeme.

Kolmapäeval avaldatud ettepanekus on taksonoomia alusel aruandluskohustuslike ettevõtete arvu vähendatud 85 protsenti.

Taksonoomiasüsteem polnud aga ainus vaidluskoht. Politico teatas, et eelmisel nädalal vaidlesid volinikud ka reegli üle, mis kohustab ettevõtteid mõõtma ja aru andma nende tekitatud keskkonnakahjudest.

Komisjonisisene vaidlus kandub tõenäoliselt edasi ka Euroopa Parlamenti.

Eelmisel aastal toetus von der Leyen teise ametiaja kindlustamisel tsentristide häältele. Kuid kolmapäeval kritiseerisid europarlamendi tsentristliku koalitsiooni parlamendisaadikud – välja arvatud von Der Leyen enda paremtsentristlik Euroopa Rahvapartei (EPP) – regulatsioonide leevendamise ettepanekuid.

"See ei paranda tegelikult ettevõtete konkurentsivõimet. Ainus näiv eesmärk on reeglite pimesi tühistamine," ütles roheliste saadik Bas Eickhout.

"Need ettepanekud on toored ja halvasti läbimõeldud ning võivad tekitada juurde bürokraatiat ja ebakindlust," ütles sotsialistist Euroopa Parlamendi liige Lara Wolters.

Isegi tsentristlik fraktsioon Renew Europe seadis ettepanekud kahtluse alla. "Need näivad olevat Saksamaa ettevõtete jaoks kohandatud ettepanekud," ütles prantslasest eurosaadik Pascal Canfin.

See jätab komisjonile õigusakti vastuvõtmiseks kaks valikut, märgib Politico.

Üks valik oleks läbirääkimised tsentristlike parteidega, teine valik oleks EPP ühinemine parempoolsete konservatiivide, natsionalistide ja neofašistlike fraktsioonidega. Siiani on paremäärmuslaste häälte kasutamine aga olnud tabu all.

Veebruaris Politicoga vesteldes ütles Canfin, et selliste fraktsioonide häälte kasutamine von der Leyeni teise ametiaja esimese seadusandliku ettepaneku vastuvõtmiseks viiks komisjoni ja parlamendi kaardistamata territooriumile. Ta võrdles koostööd paremäärmuslastega Pandora laeka avamisega.

EL-i kliimavolinik Wopke Hoekstra (EPP) ütles, et ta on veendunud, et tsentristide enamus toetab ettepanekuid.

Kuid Hispaania sotsialist Ribera näis andvat von der Leyenile hoiatuse.

"Loodame erinevatele poliitilistele fraktsioonidele, kes on veendunud Euroopa unistuse koos ülesehitamise olulisuses, et jääda ühtseks, mitte ainult väljakutsete tuvastamisel, vaid ka lahenduste leidmisel," ütles ta ajakirjanikele.

"Võib olla üks poliitiline perekond, kellel on parlamendimaastikul suurem sõnaõigus, kuid on palju teisi," lisas ta. "Ja oleks suur viga mitte arvestada seda paljusust."