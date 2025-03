Eesti otsib võimalusi uue heitkogustega kauplemise korra edasi lükkamiseks

Euroopa Liit otsustas juba 2023. aastal, et senise heitkogustega kauplemise kõrvale luuakse uus süsteem ETS2. Uus süsinikuhind hakkaks 2027. aastast kehtima sõidukite- ja elamute fossiilsetele kütustele. Eesti riigi tulu CO2-st, kuid kütusemüüjatele kulu oleks 60 miljonit eurot aastas.

Mõni riik on direktiivi vastu võtnud, Eesti veel mitte. Poola on nõudnud skeemi mõneaastast edasilükkamist, Eesti soovib nüüd sama.

"Palusin ministeeriumitel ettevalmistada ka sellekohase seisukoha, mida me järgmisel nädalal tõenäoliselt hakkame ka valitsuses arutama. /.../ Ma arvan, et see debatt selgitab siis välja, mis on võimalik, sest tõtt-öelda on nii, et pigem on selle poolt esialgu veel vähem riike. Aga ma loodan, et meil õnnestub veenda ka teisi riike, et selle rakendamine igal juhul edasi lükata," rääkis peaminister Kristen Michal.

Michal lisas, et ühelt poolt tooks direktiiv tõepoolest kaasa fossiilsete kütuste hinnatõusu, kuid teisalt oleks kvoodiraha kasutatud näiteks kortermajade renoveerimiseks.

Eesti 200 juhi Kristina Kallase sõnul ei ole tema erakond veel seisukohta kujunanud, kuid mõistlik oleks uus kohustus edasi lükata. Sotsiaaldemokraadist taristuminister Vladimir Svet ütles, et praegu on tähtsam julgeolek ja konkurentsivõime.

"Me peame igal juhul võtma aega maha ja mõtlema selle peale, kas praegu just sellisel kujul me saame seda ETS-i üle võtta nii nagu ta oli varem planeeritud, või on võimalik seda asja lükata edasi," ütles Svet.

Kliimaministeerium on vähemalt aasta aega otsinud võimalusi, kuidas direktiiv Eesti seadustesse üle võtta, sest selle viibimise tõttu jookseb Eestile juba rikkumismenetlus.

"Meil on tegelikult väga hea koostöö kütusemüüjatega. Me otsime mõistlikku lahendust, kuidas seda siis praktiliselt teha," sõnas kliimaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas.

Nüüd aga hakkab ministeerium otsima direktiivi edasilükkamise lahendusi.

"Kui vabariigi valitsus kinnitab selle soovi tervikuna, et see süsteem edasi lükata, siis tuleb ka Euroopa tasandil leida ja läbi rääkida teiste liikmesriikidega, kas tekiks selline suurem konsensus, et on mõistlik selle süsteemi rakendmine edasi lükata," rääkis Klaas.