Eesti Energia: põlevkivijaamadega oleks võimalik saavutada Soome hinnatase

Kliimaminister Yoko Alender ütles intervjuus Delfile, et ei ole realistlik, et Eestis võiks elektri hind jõuda lähiaastatel Soomele järele.

Kliimaministrile vastas opositsioonilise Isamaa juht Urmas Reinsalu, kes kirjutas reedel sotsiaalmeedias, et Estlink 2 purunemise ja desünkroniseerimise tõttu oleks võinud valitsus anda Eesti Energiale korralduse kõik elektrijaamad tööle rakendada ja toodetud elekter sõltumata hinnast turule panna.

Eesti Energia juht Andrus Durejko ütles ERR-ile, et kui Eesti Energia kõigi plokkidega oleks elektrit tootnud, siis oleks see tõepoolest Balti regioonis elektri hinna alla toonud.

"Sellise koguse elektrienergia sundimine turule viib hinna alla. Kindlasti. Tänase Estlinki puhul võib ta Soome hinnatsooni ka viia selle. See on suur kogus energiat. Meil isegi väike tootmine, siin vahest paar megavatti, muudab hinnatippe väga suurelt," märkis Durejko.

Samas tähendaks põlevkivist pidev energiatootmine, et omahind võib olla kõrgem turuhinnast. Igast megavatt-tunnist põlevkivielektrist emiteeritakse umbes tonn süsinikdioksiidi (CO2). Selle hinnad on Euroopas tänavu olnud vahemikus 70-85 eurot tonni kohta.

Võrdluseks - keskmine elektri hind sel aastal Soomes on olnud jaanuaris 48,25 eurot megavatt-tunnist ja veebruaris 45,84 eurot megavatt-tunnist. Ainuüksi CO2 kvoodi hind ületaks Soome keskmist elektri hinda.

Ehk siis kogu võimsusega põlevkivist elektri tootmine oleks Eesti Energiale kahjumlik. "Mina kahjumit teha ei tohi," ütles Durejko.

Teisalt oleks Eesti Energial pidevas tootmises oluliselt hõlpsam keskkonnanõudeid täita, sest jaamad ongi disainitud pidevas tootmises töötama ning nende pidev käivitamine ja seismapanemine on oluliselt kõrgema keskkonnamõjuga.

"Meie jaoks pidevalt on probleem see, kui me lülitame neid sisse ühel päeval, teisel välja. Jahtumine, kuumenemine ja töörežiimide saavutamine ei ole nii lihtne. Kui nad töötaksid püsirežiimil kuu aega, oleks palju lihtsam täita keskkonnanõudeid ja -norme," rääkis Durejko.

Lisaks ütles Durejko, et tegelikult praegu ei oleks ka õiguslikult võimalik põlevkivijaamu pidevalt töös hoida.

"Seaduse järgi seda teha ei tohi. Sest sellisel juhul tegemist on, olukorraga kus Eesti energia osutab teenust alla omahinna," rääkis Durejko.

"Eesti Energia saab ettevõttena kahjumit sellisel hetkel, kui ühiskond võidab, mis on selle konstruktsiooni teine pool," märkis Durejko. "Kui me turgu moonutame, see ei ole elektrituru kohane."

"Teised turuosalised ju, näiteks tuulikuinvestorid, tõenäoliselt ei ole selle üle õnnelikud, kui meie surume hinna alla," rääkis Durejko. "Siin on need kaks poolt, mida peab balansseerima. Kas ühiskondlik kasu kaalub üles sellise tegevuse, mis siis on turupõhine."

Küsimusele, kas Eesti Energia on valitsusega arutanud võimalust jaamad pidevalt tööle panna, vastas Durejko, et temale teadaolevalt temaga teemat valitsuse poole pealt arutatud ei ole.