Soome sulges viimase söejaama

"Loomulikult ei saa öelda, et Soomes ei põletata enam grammigi kivisütt, sest kriisiolukorra lahendusi on erinevaid, kuid see on tõepoolest Soome viimane söeelektrijaam, mis oli igapäevases kasutuses," ütles Heleni tegevjuht Olli Sirkka uudisteagentuurile Reuters.

Tema sõnul võimaldab sütt kasutanud kombijaama sulgemine vähendada heitkoguseid ja teha lõpu klientide kasvavatele energiakuludele.

Soome taastuvenergeetika, nagu tuule- ja päikesejaamad, tootmisvõimsus on viimastel aastatel kiiresti kasvanud, mis on viinud söekasutuse järsu vähenemiseni pärast seda, kui eelmine valitsus võttis 2019. aastal vastu seaduse, mis keelustab kivisöe kasutamise alates 2029. aastast.

Asendamaks Salmisaare kombijaama, mille elektritootmise võimsus on 175 MW ja soojatootmise võimsus 300 MW, hakkab Helen oma klientide varustamiseks heitsoojust ja soojuspumpasid ning jätkab pelletite ja hakkepuidu põletamist, teatas ettevõte.

"Pikemas perspektiivis kavatseme kaotada igasuguse põletamise," ütles Sirkka ja lisas, et ettevõtte eesmärk on vähendada 2030. aastaks oma CO2 heidet viie protsendini oma 1990. aasta tasemest ja lõpetada kogu põletamine 2040. aastaks.

Helsingi linnale kuuluv Helen on viimane Soome elektritootja, mis lõpetas kivisöe kasutamise, kuna varem polnud linna vajaduste rahuldamiseks piisavalt alternatiivset puhast tootmist, ütles Sirkka.

Külmadel talvepäevadel läheb ainuüksi Helsingi kütmiseks 20 protsenti kogu riigi elektritoodangust, ütles Sirkka.

"Tuleb ehk tunnistada, et puhas üleminek ei tule odavalt. See on tõepoolest väärtusvalik ja seda oleme teinud nii ühiskonna kui Helenina," ütles ta.

Sirkka lisas aga, et vaatamata üleminekule puhtale energiale on Soome elekter Rootsi ja Norra järel Euroopas odavuselt kolmas ning Helen eeldab, et kaugkütte keskmine koguhind langeb sel aastal oma klientidele keskmiselt 5,8 protsenti.

Jaama seiskamine võimaldab Helenil vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid eelmise aastaga võrreldes 50 protsenti ja Soome koguheidet ligi kaks protsenti.

Keskkonnakaitse organisatsioon Beyond Fossil Fuels juhtis tähelepanu sellele, et Soome väljumine söepõletamisest on peaaegu täielik – jäävad veel kaks väikest tehast, mis kasutavad oma toodangus endiselt veidi kivisütt ja kolmandaks üks söel töötav strateegilise tähtsusega elektrijaam hädaolukordadeks või tiputarbimise katmiseks.