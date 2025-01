Rongipileti hind tõuseb Tallinnas plaanitust vähem

Kuna tallinlastele on ühistransport tasuta, puudutab Elroni hinnatõus pealinnas ehk esimeses tsoonis mittetallinlasi ja Tallinna linnaeelarvet, mille arvelt linlaste tasuta sõit Elronile kompenseerida tuleb.

Kui paar nädalat tagasi teatas regionaalminister Piret Hartman (SDE), et Tallinna piires tõuseb rongipileti hind 40 sendi võrra, 1,80 pealt 2,20-ni ja seda juba veebruarist, siis pärast teravat vastasseisu Tallinna abilinnapea Kristjan Järvaniga (Isamaa) taganes Hartman esialgsest plaanist.

"Elroni piletihinna kasv 1. tsoonis tuleb 1. märtsist. Leppisime Tallinnaga kokku, et see piletihind saab olema kaks eurot," ütles Hartman.

Sellega kahaneb ka ootamatu lisakulu Tallinna eelarvele 600 000 eurolt 300 000 euroni.

"Mis ühtepidi ei ole väike raha, aga teistpidi Tallinna linna ühistranspordi kulu aastas on 120 miljonit, nii et selles mastaabis on see loomulikult Tallinnale jõukohane," lausus Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE)

"Hetkeseisuga linnaeelarves hinnatõusuks vahendeid ette pole nähtud, aga kindlasti meie soov on, et tallinlased saaksid ka edaspidi tasuta sõita rongis ja ka maakonnabussis, mis tähendab seda, et lisaeelarvega tuleb ka täiendavad vahendid ette näha," lisas ta.

Abilinnapea Järvani sõnul tuleb katteallikad leida koostöös koalitsioonipartneritega, sest hinnatõus tuli linna jaoks ootamatult, pärast linnaeelarve kehtestamist.

"Loomulikult Tallinna linnavalitsuse soov on, et tasuta ühistransport jätkuks linnaelanikele ka rongides. Kindlasti tuleb kaaluda ka teisi siis katteallikaid (peale transpordivaldkonna)," lausus Järvan.

Rongipiletite hinnatõusuga soovib riik ühtlustada bussi- ja rongipiletite hindu, millega minna suvest alates üle Tallinna ja Harjumaa ühtsele piletisüsteemile.

"Siis, kui ühtne piletisüsteem muutub, siis muutavad ka hinnad. Hetkel on nii, et bussipiletid on odavamad, rongipiletid on kallimad. Tõenäoliselt rongipiletite hinnad natuke tulevad alla, bussipiletite hinnad kasvavad. Lõppkokkuvõttes näeme seda aasta lõpus, milline mõju (riigieelarvele) olema saab, sest väga keeruline on prognoosida seda, et milline on inimeste käitumine," rääkis Hartman.

Ometi aga tõuseb Tallinna jaoks rongipiletite hind juba märtsist, mitte ühtse piletisüsteemi algusest.

"Selle üle, kuidas Elron ja riik oma piletihindu kehtestavad, Tallinna linnal tegelikult otsustuspädevust ei ole," nentis Ossinovski.